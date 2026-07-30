جوان آنلاین: بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری این زمینلرزه ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حوالی شهر لالی به ثبت رسید.
به گزارش مهر، این زمینلرزه در عمق ۱۳ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۱۹ درجه عرض شمالی و ۴۹.۰۴ درجه طول شرقی رخ داده است.
بر اساس این گزارش کانون زمینلرزه در ۱۶ کیلومتری لالی، ۲۲ کیلومتری گتوند و ۲۳ کیلومتری شوشتر قرار دارد.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۰۲ کیلومتری اهواز و ۱۵۷ کیلومتری خرمآباد به ثبت رسیده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.