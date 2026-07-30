۲.۷ میلیون شکِل هزینه مسکن نتانیاهو در یک سال گذشته

جوان آنلاین: جنبش آزادی اطلاعات اعلام کرد که کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزدیک به ۲.۷ میلیون شِکِل برای پوشش هزینههای مسکن نتانیاهو در قیساریا و قدس اشغالی طی سال ۲۰۲۵ و نیمه اول سال ۲۰۲۶ پرداخت کرده است.
به گزارش ایسنا، پس از شکایت این جنبش به دادگاه و درخواست آن، فتر نخست وزیر این اطلاعات را منتشر کرد.
بر اساس دادههای منتشر شده، مجموع کل هزینههای مسکن نتانیاهو در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹۷ میلیون شکِل رسیده و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۷۳۱.۱ هزار شکِل رسیده است.
همچنین برای نخستین بار منزل موجود در خیابان غزه در قدس اشغالی به عنوان یک اقامتگاه خصوصی طبقهبندی شده است.
به گزارش خبرگزاری «معا»، دادهها درباره منزلی موجود در خیابان غزه در قدس اشغالی که خانواده نتانیاهو در آنجا سکونت دارند، منزل شخصی آنها در قیساریا که خالی از سکنه است و نیز محل سکونت رسمی آنها در خیابان بالفور است که در حال حاضر در دست بازسازیهای گسترده است.
از جمله هزینهها میتوان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ شکِل برای ۲ بار تعویض وان حمام در خانه موجود در خیابان غزه یک بار در مارس ۲۰۲۵ و بار دوم در آوریل ۲۰۲۶، ۹۵ هزار شکِل برای کارهای محوطهسازی در منزل قیساریا و ۱۰ هزار شکِل برای رسیدگی به فضای سبز اطراف خانه، حدود ۸۰۰۰ شکِل برای ارتباطات شرکت «ولت» اشاره کرد، البته ۸۲٪ از اقلام هزینهای مخفی نگه داشته شده وتوضیحی درباره آنها ارائه نشده است.
«هایدی نگف» مدیر اجرایی جنبش آزادی اطلاعات از میزان هزینهها و نحوه اعلام آنها انتقاد کرد و گفت که این جنبش بار دیگر مجبور شده برای به دست آوردن اطلاعات دقیق هزینهها، به دادگاه رجوع کند.
او در ادامه نیز با انتقاد از عملکرد کابینه نتانیاهو گفت: این هزینهها منعکسکننده سیاست هدر دادن بودجه عمومی است.
این مسوول صهیونیست تاکید کرد: هزینههای عمومی باید کاملا شفاف باشند و این دادهها باید به صورت دورهای و پیشگیرانه منتشر شوند نه اینکه پس از طی مراحل قانونی افشا شوند.