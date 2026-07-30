پاکستان: یک کشتی در دریای عرب به گل نشست / نجات ۱۹ صیاد از جمله هشت ایرانی

نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد که طی یک عملیات جست‌و‌جو و امداد در دریای شمالی عرب موفق به نجات گروهی از صیادان از جمله ۸ تبعه ایرانی شده است.

جوان آنلاین: از روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان، کشتی "تیمور" نیروی دریایی این کشور با موفقیت یک کشتی ماهیگیری به گل نشسته در دریای شمال عرب را نجات داد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه‌ای در این خصوص آمده است: در یک واکنش اضطراری و هماهنگ، نیروی دریایی پاکستان با موفقیت کشتی ماهیگیری الجلالی را که در حدود ۱۲۰ مایل دریایی جنوب گوادر دچار مشکل شده بود، نجات داد.

در مجموع ۱۹ خدمه این کشتی، از جمله ۱۱ پاکستانی و ۸ تبعه ایرانی، به دلیل نقص موتور کشتی در دریا گرفتار شده بودند. بلافاصله به کشتی نیروی دریایی پاکستان مستقر در منطقه ماموریت داده شد تا عملیات نجات را انجام دهد و به کشتی به گل نشسته کمک کند.

پس از واکنش سریع و به موقع، به خدمه کشتی غذا، آب آشامیدنی و مراقبت‌های پزشکی در دریا ارائه شد و سپس کشتی به گل نشسته به سمت ساحل یدک کشیده شد.