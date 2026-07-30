قطع آب و برق پس از زلزله مرگبار ژاپن

زلزله ۷.۱ ریشتری که جنوب ژاپن را لرزاند، بسیاری از ساکنان مناطق آسیب دیده را در بحبوحه گرمای طاقت‌فرسای تابستان، بدون آب لوله‌کشی یا برق گذاشت.

جوان آنلاین: بسیاری از تقریبا ۵۸۰۰۰ خانوار این شهر بندری یاتسوشیرو، روز پنجشنبه، دو روز پس از وقوع زلزله در استان کوماموتو که به کشته شدن حداقل ۱۷ نفر منجر شد، هنوز بدون آب لوله‌کشی یا برق بودند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رویترز، آکیو ماتسوشیتا، یکی از مقامات شهر که در حال کمک به تلاش‌های امدادی است، گفت: نمی‌داند تعمیر خطوط لوله آب به شدت آسیب‌دیده، روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها طول خواهد کشید. او در تالار شهر گفت: به دلیل گرمای تابستان، کمبود آب به ویژه دشوار است.

با از کار افتادن توالت‌های ساختمان، مقامات توالت‌های اضطراری را روی دریچه‌های فاضلاب بیرون، در دمای حدود ۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت خفه‌کننده، نصب کردند.

این مقام ژاپنی افزود: «تعمیرات به کار طاقت‌فرسا نیاز دارد و در حال حاضر هیچ جدول زمانی وجود ندارد.»

افزایش تلفات

دولت استانی کوماموتو اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله اکنون ۱۷ نفر است. اکثر آنها در کارخانه کاغذسازی صنایع کاغذ نیپون، که دچار خسارات ساختاری عمده‌ای شد، و در مرکز خرید آئون، که احتمالا انفجار گاز در آنجا رخ داد، بوده‌اند. همچنین شش نفر دیگر دچار ایست قلبی شده‌اند.

سخنگوی ارشد دولت ژاپن اعلام کرد با احتساب افرادی که هنوز در حال بررسی ارتباط احتمالی آنها با زلزله هستند، تعداد کشته‌شدگان به ۲۸ نفر رسیده است.

در حالی که تلاش‌های امداد و نجات ادامه دارد، یک مقام کوماموتو در مورد خطر گرمازدگی در دمایی که پیش‌بینی می‌شد در آخر هفته به نزدیک ۴۰ درجه سانتیگراد برسد، هشدار داد. نیروی دفاع از خود (SDF) - ارتش ژاپن - در حال نصب حدود ۳۰۰ واحد تهویه مطبوع در مراکز تخلیه و سایر مکان‌های کلیدی در اطراف کوماموتو است.

بلافاصله پس از زلزله، کامیون‌های SDF مخازن آب را به مراکز اجتماعی و مدارس در سراسر شهر یاتسوشیرو یدک کشیدند و برای پر کردن مجدد از مخازن اضطراری زیر ساختمان به شهرداری بازگشتند. سهم هر کدام از ساکنان به ۳ لیتر آب محدود بود.

توقف تولید صنایع

ژاپن روی «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد؛ قوسی از آتشفشان‌ها و گودال‌های اقیانوسی که حدود یک پنجم زلزله‌های بزرگ جهان را تشکیل می‌دهند. استاندارد‌های سختگیرانه ساختمان‌سازی و مانور‌های منظم مقابله با بلایای طبیعی، تلفات را کاهش می‌دهد، اما لرزش‌های قدرتمند هنوز هم می‌توانند مناطقی را که در آن رخ می‌دهند، فلج کنند.

کوماموتو و سایر بخش‌های منطقه کیوشو به طور فزاینده‌ای به مکان‌های کلیدی تولید خودرو و نیمه‌رسانا‌ها تبدیل شده‌اند.

زلزله روز سه‌شنبه، تولیدکنندگانی مانند تویوتا، هوندا، نیسان، آیسین و سونی را مجبور به توقف برخی از تولیدات کرده و باعث شده است که شرکت تی‌اس‌ام‌سی (TSMC) تایوان، کارگران خود را تخلیه کرده و عملیات را برای ارزیابی هرگونه خسارت به طور موقت متوقف کند.

بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از ساکنان یاتسوشیرو و شهر مجاور کوماموتو پیش از این نیز زلزله‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند. دو زلزله قدرتمند در آوریل ۲۰۱۶، بیش از ۲۶۰ نفر را کشت و هزاران خانه را ویران کرد. اما لرزش روز سه‌شنبه در یاتسوشیرو، بدتر از هر چیزی بود که ساکنان این شهر یک دهه پیش تجربه کرده بود.