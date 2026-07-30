عربستان همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا

جوان آنلاین: عربستان سعودی میزبان سه دوره آینده مرحله نهایی لیگ نخبگان آسیا خواهد بود.
به گزارش ایسنا، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز (پنجشنبه) بهطور رسمی اعلام کرد که میزبانی این رقابتها بهصورت دائمی به عربستان واگذار شده و دیگر به شکل موقت نخواهد بود.
عربستان پیش از این نیز میزبان دو دوره نخست این مسابقات بود؛ رقابتهایی که پس از بازسازی و تغییر ساختار مهمترین تورنمنت باشگاهی آسیا، از فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴، دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی، نیمهنهایی و فینال آن بهصورت متمرکز و در یک شهر برگزار میشود.
باشگاه الاهلی عربستان که در شهر جده مستقر است در هر دو دورهای که این شهر میزبان مرحله نهایی بود، عنوان قهرمانی را به دست آورد. این تیم در سال ۲۰۲۵ با شکست کاوازاکی فرونتال ژاپن قهرمان شد و در ماه مه گذشته نیز با برتری برابر ماچیدا زلویا ژاپن، دومین قهرمانی متوالی خود را جشن گرفت.
در دوره آینده این رقابتها که قهرمانان لیگهای داخلی و برترین باشگاههای قاره در آن حضور دارند، تعداد تیمهای مرحله لیگ از ۲۴ تیم به ۳۲ تیم افزایش خواهد یافت.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسابقات مرحله مقدماتی از ۱۱ اوت آغاز میشود.