حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه ۶ شهید و ۲۵ زخمی برجای گذاشت

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه با اعلام خبر افزودند که این افراد به دنبال بمباران و حملات هوایی اسرائیل به نواز غزه و از دیشب تاکنون، شهید و زخمی شدند.
به گزارش ایرنا، از زمان آتشبس در تاریخ ۱۱ اکتبر، تعداد کل شهدا به یک هزار و ۲۰۹ تن، تعداد کل زخمیها به سه هزار و۹۴۳ تن و تعداد کل اجساد از زیر آوار بیرون کشیده شده به ۸۰۳ مورد رسیده است.
آمار تجمیعی شمار شهدا و مجروحان از آغاز تجاوزات در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نشان میدهد که تعداد کل شهدا ۷۳ هزار و ۳۳۵ تن و شمار زخمیها ۱۷۴هزار و ۵۲ تن است.