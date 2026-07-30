حسن عزالدین با اشاره به اینکه آمریکا به هیچ توافقی پایبند نمی‌ماند گفت مقاومت و سلاح آن با قدرت باقی می‌مانند.

جوان آنلاین: حسن عزالدین، عضو ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، طی سخنانی درباره تداوم مذاکرات مستقیم میان دولت این کشور با رژیم صهیونیستی و توافق تسلیمی که با این رژیم امضا کرده، اعلام کرد: توافقنامه موسوم به توافق چارچوب که نتیجه مذاکرات مستقیم دولت لبنان با دشمن صهیونیستی بود، منجر به ایجاد اختلافات عمیقی در کشور شده و تهدیدی بزرگ برای صلح، امنیت و ثبات داخلی است.

دولت لبنان در جنایات صهیونیست‌ها شریک است

حسن عزالدین افزود: دولت لبنان که ثابت کرده یک مرجع مستبد و نادان و ناآگاه است، خودش را در برابر یک مولفه اساسی در کشور قرار داده و به بیگانگان تکیه کرده است. این دولت با انحراف، اصرار و لجاجت خود در پیگیری این مسیر اشتباه و جرم انگاری مقاومت، ثابت می‌کند که در جنایاتی که دشمن صهیونیستی علیه کشورمان مرتکب می‌شود شریک است.

وی تصریح کرد: این اصرار و پافشاری دولت لبنان در پیگیری توافق ننگین با دشمن صهیونیستی تایید می‌کند که توطئه‌ای علیه مقاومت، جامعه آن و همه مردم آزاده و شریفی که از گزینه مقاومت مقابل دشمن حمایت می‌کنند، وجود دارد. این در حالی است که مقاومت در سال ۲۰۰۰ کشور را از شر اشغالگران صهیونیست آزاد ساخت و توطئه‌های دشمن را در سال ۲۰۰۶ نیز ناکام گذاشت و معادله‌ای را برقرار کرد که دشمن صهیونیستی جرات تجاوز به کشور ما را نداشت.

مقاومت و سلاح آن با قدرت باقی می‌مانند

این نماینده حزب الله گفت: مقاومت با قدرت باقی می‌ماند و سلاح آن نیز باقی خواهد ماند؛ تا زمانی که به هدف خود در آزادسازی کشور برسد، امنیت لبنان تضمین گردد و موجودیت کشور ما حفظ شود. مقاومت در این راه فداکاری‌های زیادی انجام داده و شهدای بسیاری را تقدیم کرده است و تا زمانی که یک موجودیت جعلی و سرطانی به نام اسرائیل وجود دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت.

عزالدین خاطرنشان کرد: درست است که مقاومت ضربات زیادی دریافت کرده و این طبیعی است؛ زیرا ما در نبرد قرار داریم، اما با همه این وجود دیدیم که مقاومت در لبنان دوباره برخاست، خودش را بازسازی کرد و به رویارویی ادامه داد و تا زمانی که اشغالگران از لبنان بیرون بروند، این روند ادامه خواهد داشت.

جوزف عون باید درباره معامله‌ای که با ترامپ کرده به مردم لبنان توضیح دهد

وی در مورد سفر جوزف عون، رئیس جمهور لبنان به آمریکا و دیدار او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور گفت: جوزف عون با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و تا امروز هیچکس نمی‌داند که آنها بر سر چه چیزی توافق کردند، چه چیزی را امضا کردند و او چه معامله‌ای با ترامپ انجام داده است.

این نماینده پارلمان لبنان اظهار داشت: آیا جوزف عون معامله‌ای در راستای منافع ملت لبنان و ساختن کشور و نهاد‌های آن انجام داده است؟ آیا او در معامله خود با ترامپ، به اصول ملی لبنان برای توقف تجاوزات و اخراج دشمن صهیونیستی از خاک کشور ما پایبند بود یا فهرستی از شروط را امضا کرد که خواسته‌های دشمن را برآورده می‌کند؟ و یا بخشی از خاک کشور ما یعنی جنوب را به دشمن واگذار کرد؟

حسن عزالدین ادامه داد: تحرکات دشمن صهیونیستی نیات شوم این رژیم را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها قصد عقب‌نشینی از خاک لبنان را ندارند و همین امر، ضرورت وجود و ادامه مقاومت در کشور ما را ثابت می‌کند. سوال ما این است که چرا رئیس جمهور با مردم حرف نمی‌زند و به آنها نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده است و چه صحبت‌هایی با ترامپ انجام داد و چه معامله‌ای با او کرد.

نماینده مذکور لبنانی گفت که به نظر می‌رسد جوزف عون هیچ دستاوردی برای ارائه ندارد و ممکن است معاملاتی که او با ترامپ انجام داده، عواقب منفی زیادی برای کشور داشته باشد، از جمله معامله بر سر حاکمیت، حقوق، منابع و اصول ملی لبنان؛ همانطور که چند روز قبل در نمایش فریبکارانه صهیونیست‌ها در مسئله عقب نشینی از مناطق به اصطلاح آزمایشی دیدیم.

آمریکایی‌ها به هیچ عهد و توافقی پایبند نمی‌مانند

وی تاکید کرد که آمریکایی‌ها به هیچ عهد و توافقی پایبند نیستند و بزرگترین گواه این موضوع، اتفاقی است که در توافق اسلام آباد میان ایران و آمریکا رخ داد و واشنگتن با وجود اینکه توافق مذکور را در حضور هفت قدرت بزرگ امضا کرده بود، از آن خارج شد؛ انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ توافقی امضا نشده است، زیرا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که ایران در این توافق با قدرت و توانایی خود توانسته خواسته‌ها و حقوقش را تحمیل کند و طرف برنده بوده است.

این نماینده فراکسیون مقاومت تصریح کرد: نخست وزیر لبنان در یک نمایش مضحک به یک روستای آزاد شده در جنوب می‌رود و پرچم لبنان را در آنجا برافراشته می‌کند. اما واقعاً این نمایش مسخره چه کسی را فریب می‌دهد؟ آیا مقامات لبنان تصور می‌کنند مردم ابزاری هستند که می‌توانند فریب بخورند، یا اینکه نمی‌دانند نخست وزیر و رئیس جمهور چه کار می‌کند؟

حسن عزالدین خاطرنشان کرد: آیا دولت لبنان نباید اولویت خود را در کمک به مردم، همبستگی با آنها و ایستادن در کنار آنها قرار می‌داد تا ملت لبنان احساس کنند دولتی دارند که به شهروندان خود اهمیت می‌دهد، همه خواسته‌ها و حقوق آنها را در نظر می‌گیرد و منافع کشور را تضمین می‌کند؟

این نماینده حزب الله در پایان سخنان خود تاکید کرد: ما با شهدایمان عهد می‌بندیم که در راه آنها ثابت قدم خواهیم ماند، میراث آنها را حفظ می‌کنیم و به مسیر مستقیم و روشنی که آنها ایجاد و دنبال کردند، ادامه خواهیم داد.