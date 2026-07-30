کد خبر: 1371706
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
جامعه » اخبار كلی

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

1 رئیس پلیس راهور فراجا از ثبت خروج بیش از ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی خبر داد.

جوان آنلاین: از مرز مهران، سردار سید‌تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز موج گسترده سفر‌های اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، مدیریت تردد زائران در محور‌های منتهی به مرز‌های زمینی با تمرکز بر ۵ استان هدف شامل ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی در دستور کار پلیس راهور قرار دارد؛ استان‌هایی که هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی هستند و بخش عمده‌ای از تردد‌های زمینی اربعین از طریق مرز‌های این استان‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: اگرچه بخشی از زائران از طریق حمل‌ونقل هوایی راهی عتبات عالیات می‌شوند، اما آمار‌های اعلامی پلیس راهور نشان می‌دهد حدود ۹۸ درصد زائران با تردد از مرز‌های زمینی با وسایل نقلیه شخصی، عمومی و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از مرز‌های کشور تردد می‌کنند. از این تعداد بیش از ۱۹ درصد زائران با ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس و مابقی با خودرو‌های سواری و سبک شخصی به مرز‌ها عزیمت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه نخستین گزارش تجمیعی از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا ساعت ۲۴ روز ۶ مردادماه گفت: در این بازه زمانی ۱۳ روزه تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر از طریق مرز‌های زمینی کشور برای زیارت عتبات عالیات وارد خاک عراق شده‌اند و در مقابل ۵۱۶ هزار نفر نیز پس از پایان سفر، از همین مرز‌ها به کشور بازگشته‌اند.

سردار حسینی با بیان اینکه روند خروج زائران همچنان صعودی است، تصریح کرد: ۳۱ تیرماه و ۶ مردادماه تاکنون بیشترین حجم خروج زائران در ایام اربعین به ثبت رسیده و مرز مهران با حدود ۵۰ درصد همچنان بیشترین سهم ورود و خروج زائران را در میان تمامی مرز‌های اربعینی کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی گفت: در این بازه زمانی، ۶۲۵ هزار تردد خودرویی ویژه زائران اربعین در جاده‌های منتهی به مرز‌های کشور ثبت شده است که از این تعداد ۵۶۸ هزار تردد مربوط به خودرو‌های سواری و وانت و ۵ هزار ۷۰۰ تردد نیز مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بیش‌ترین حجم تردد‌های جاده‌ای همچنان مربوط به استان ایلام و مرز مهران است و این استان در مقایسه با سایر استان‌های هدف، بیشترین بار ترافیکی سفر‌های اربعین را به خود اختصاص داده است.

سردار حسینی درباره وضعیت پارکینگ‌های مرزی نیز اظهار کرد: با افزایش ورود زائران، روند انباشت خودرو‌ها در استان‌های مرزی رو به افزایش است و در حال حاضر استان ایلام با ثبت ۹۷,۱۵۲ دستگاه خودرو در پارکینگ‌های مرزی، بیشترین میزان توقف خودرو را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: پارکینگ‌های اصلی پیش‌بینی‌شده در مهران به ظرفیت کامل رسیده‌اند، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده، از پارکینگ‌های جایگزین استفاده می‌شود و هیچ مشکلی برای پذیرش خودرو‌های زائران وجود ندارد. زائران پس از پارک خودرو‌های خود، از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی مستقر در محل به پایانه مرزی منتقل شده و سپس از مرز عبور می‌کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با تشریح وضعیت تصادفات محور‌های اربعینی گفت: از ابتدای اجرای طرح تا ساعت ۲۴ روز ۶ مردادماه، در محور‌های منتهی به ۵ استان هدف، متأسفانه ۲ نفر از زائران جان خود را از دست داده و ۴۵ نفر زائر نیز در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند.

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده درباره علل وقوع این حوادث اظهار کرد: بیشترین تصادفات ثبت‌شده مربوط به واژگونی خودرو، خروج از جاده و برخورد با شیء ثابت بوده که عمدتاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی است.

سردار حسینی افزود: با توجه به گرمای هوا، بسیاری از زائران ساعات شب و بامداد، یعنی حدود ساعت ۲۰:۰۰ تا ۶:۰۰ صبح را برای تردد انتخاب می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات نیز در همین بازه زمانی رخ داده است؛ موضوعی که ضرورت استراحت کافی رانندگان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس راهور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، نظارتی و امدادی در محور‌های اربعینی، برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد زائران در آماده‌باش کامل قرار دارد و تحقق سفری ایمن، در گرو رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و همکاری همه رانندگان با توصیه‌های پلیس است.

برچسب ها: زائران اربعین حسینی ، مرز مهران ، پلیس راهور فراجا
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