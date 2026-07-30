جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

جوان آنلاین: محمد مظفری فرماندار بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به جزئیات حمله موشکی بامداد امروز (پنجشنبه) استکبار جهانی به شهرستان بوشهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۴ بامداد امروز، نقاطی از شهرستان بوشهر هدف حمله موشکی نیرو‌های آمریکایی قرار گرفت که در این حادثه، ۲ موشک به محدوده شهر چغادک اصابت کرد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیرو‌های امدادی، انتظامی و امنیتی در محل‌های اصابت حضور یافتند، افزود: با ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته توسط تیم‌های امدادی و کارشناسان حاضر در صحنه، خوشبختانه این حمله موشکی هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: وضعیت در شهر چغادک و سراسر شهرستان بوشهر کاملاً آرام و عادی است و روند خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه دارد.

مظفری با تمجید از هوشیاری و حفظ آرامش مردم شریف منطقه خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی در آمادگی کامل به سر می‌برند و از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کرده و به شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌های معاند توجهی نکنند.

سه شهرستان استان بوشهر هدف حمله آمریکا قرار گرفت

احسان جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از حمله بامداد امروز آمریکا به سه شهر استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: بامداد امروز مقر‌های نظامی اطراف شهرستان‌های بوشهر، جم و دشتی مورد حمله هوایی آمریکا قرار گرفتند و بررسی ابعاد این حادثه و میزان خسارات احتمالی در حال انجام است.

وی افزود: در این حملات، تاکنون گزارشی از مجروحیت و شهادت مخابره نشده است.

معاون امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول در حال ارزیابی دقیق ابعاد حادثه هستند، تصریح کرد: جزئیات تکمیلی درباره میزان خسارات پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.