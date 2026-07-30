کد خبر: 1371705
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
جامعه » اخبار كلی

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

1 فرماندار بوشهر گفت: ۲ نقطه در حوالی شهر چغادک بوشهر بامداد امروز مورد اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفت.

جوان آنلاین: محمد مظفری فرماندار بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به جزئیات حمله موشکی بامداد امروز (پنجشنبه) استکبار جهانی به شهرستان بوشهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۴ بامداد امروز، نقاطی از شهرستان بوشهر هدف حمله موشکی نیرو‌های آمریکایی قرار گرفت که در این حادثه، ۲ موشک به محدوده شهر چغادک اصابت کرد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیرو‌های امدادی، انتظامی و امنیتی در محل‌های اصابت حضور یافتند، افزود: با ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته توسط تیم‌های امدادی و کارشناسان حاضر در صحنه، خوشبختانه این حمله موشکی هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: وضعیت در شهر چغادک و سراسر شهرستان بوشهر کاملاً آرام و عادی است و روند خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه دارد.

مظفری با تمجید از هوشیاری و حفظ آرامش مردم شریف منطقه خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی در آمادگی کامل به سر می‌برند و از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کرده و به شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌های معاند توجهی نکنند.

سه شهرستان استان بوشهر هدف حمله آمریکا قرار گرفت

احسان جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از حمله بامداد امروز آمریکا به سه شهر استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: بامداد امروز مقر‌های نظامی اطراف شهرستان‌های بوشهر، جم و دشتی مورد حمله هوایی آمریکا قرار گرفتند و بررسی ابعاد این حادثه و میزان خسارات احتمالی در حال انجام است.

وی افزود: در این حملات، تاکنون گزارشی از مجروحیت و شهادت مخابره نشده است.

معاون امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول در حال ارزیابی دقیق ابعاد حادثه هستند، تصریح کرد: جزئیات تکمیلی درباره میزان خسارات پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: حمله موشکی ، آمریکا ، بوشهر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

نظم ایرانی در تنگه هرمز

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

بدون شرح

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

بزرگ‌ترین آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود

زمان را به ترامپ نفروشیم

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازار اوراق جهانی زیر فشار نفت؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت تورم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار