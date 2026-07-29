جوان آنلاین: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حملات شهرکنشینان اسرائیلی به مناطق فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، از جمله حمله به دو مسجد، را محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، فرحان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: دبیرکل حملات شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری از جمله گزارشهای مربوط به آتشزدن دو مسجد، تخریب اموال خصوصی و حملاتی که فلسطینیان و منابع تامین معیشت آنان را هدف قرار داده، محکوم میکند.
وی افزود که حمله به اماکن مذهبی «اقدامی نفرتانگیز و غیرقابل قبول» است و هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند به تشدید بیشتر تنشها منجر شود.
سخنگوی سازمان ملل متحد همچنین گفت: دبیرکل خواستار آن است که عاملان این حملات هرچه سریعتر شناسایی و مطابق با تعهدات رژیم اسرائیل بر اساس حقوق بینالملل، پاسخگو شوند.
یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که روند بهبود و بازسازی نوار غزه همچنان «بسیار کند» پیش میرود و تشدید خشونتها در کرانه باختری اشغالی میتواند به گسترش درگیریها در سراسر سرزمینهای اشغالی فلسطین منجر شود.
رامز الاکبروف معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه، در نشست شورای امنیت گفت: امروز در حالی به شما گزارش میدهم که وضعیت در کرانه باختری با سرعت در حال وخیمتر شدن است؛ موضوعی که طی چند روز گذشته شاهد آن بودهایم.
وی هشدار داد که اگر اقدامات فوری برای تغییر روند کنونی انجام نشود، احتمال گسترش بیشتر تنشها و درگیریها «روزبهروز بیشتر» خواهد شد.
الاکبروف با اشاره به سفر اخیر خود به نوار غزه گفت که شرایط انسانی در این منطقه «تا حدی بهبود یافته است، اما روند پیشرفت همچنان بسیار کند است.»
وی افزود پیشرفتهای اخیر در زمینه جمعآوری پسماندهای جامد و هماهنگی برای ورود تجهیزات و اقلام بهداشتی و خدمات پاکسازی، اقداماتی «مهم» به شمار میروند، اما با توجه به گستردگی نیازهای موجود، «به هیچ وجه کافی نیستند».