حمله سعودی-آمریکایی نقض آشکار حاکمیت عراق است/ الزیدی واکنش شجاعانه نشان دهد

نماینده پارلمان عراق، حملات سعودی-آمریکایی به مواضع نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و تاکید کرد که نخست وزیر و دولت عراق باید واکنش شجاعانه نشان دهند.

جوان آنلاین: «فالح الخزعلی» گفت: دشمن سعودی و آمریکایی حملات تروریستی انجام داد و مواضع نیروهای امنیتی ما را در چند استان هدف قرار داد.

به گزارش ایرنا، این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: حملات به مواضع نیروهای امنیتی ما به مثابه تجاوز آشکار و نقض حاکمیت عراق است. دولت عراق و نخست وزیر آن مسئولیت دارند که شجاعانه از ملت عراق و منافع ملی آن دفاع کنند.

منابع رسانه‌ای عراقی اعلام کردند که شمار شهدای حملات آمریکایی-سعودی به مواضع نیروهای بسیج مردمی عراق در موصل و دیالی به ۱۲ شهید افزایش پیدا کرده است.

در پی حملات هوایی بامداد امروز به مقرهای حشد الشعبی عراق، این سازمان ساعاتی قبل با انتشار بیانیه‌ای این تجاوزات را محکوم و آن را اقدامی جدید در تشدید بحران و زیر پا گذاشتن تمامیت ارضی عراق قلمداد کرد.

در بیانیه حشد الشعبی آمده است که صبح امروز، چند مرکز رسمی این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی و سعودی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروها و همچنین خسارات مادی به برخی ساختمان‌ها و اموال متعلق به این سازمان منجر شده است. ما این حملات را تشدید تنش‌های فوق‌العاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.