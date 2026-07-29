تشدید تدابیر امنیتی برای سرکردگان رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: وزرا و سرکردگان ارشد رژیم صهیونیستی، هشدارهای امنیتی از سرویس جاسوسی موساد در مورد تلاش برای ترور احتمالی آنها دریافت کردهاند.
به گزارش مهر، وبگاه یدیعوت آحارونوت در این رابطه گزارش داد که هشداری کلی به سران فعلی و سابق درباره احتمال هدف قرار گرفتن آنها داده شده است. در پی این هشدارها، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) تصمیم گرفت حفاظت امنیتی از سرکردگان رژیم صهیونیستی را تقویت کرده و به آنها توصیه کند که «فعالیت عادی و روزانه خود را تغییر دهند» و تدابیر احتیاطی شدیدی اتخاذ کنند.
این اقدام نشاندهنده وضعیت آمادهباش حداکثری در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی است. در همین رابطه، نهادهای جاسوسی تلآویو، محل پرواز هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم در سفر به واشنگتن را از فرودگاه «بنگوریون» به پایگاه هوایی «نواتیم» تغییر دادند و تدابیر امنیتی بسیار محرمانهای درباره زمانهای برخاستن و مسیرهای پروازی اعمال کردند.
در آمریکا نیز به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی علیه جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی تدابیر فزایندهای اتخاذ شده است. روزنامه «نیویورک تایمز» در ۹ ژوئیه فاش کرد که سرویس مخفی آمریکا به دونالد ترامپ توصیه کرده است که به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی، برای سفر از ترکیه از هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» استفاده کند، نه هواپیمای جدیدی که از سوی قطر اهدا شده بود.
روزنامه «وال استریت ژورنال» بعداً گزارش داد که جایگزینی هواپیماها پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی اطلاعاتی را از تل آویو درباره توطئه احتمالی ترور ترامپ دریافت کردند.