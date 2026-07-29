کد خبر: 1371538
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
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وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار بارش‌های رگباری در ۲ استان

وضعیت جوی یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا روز شنبه (۱۰ مرداد) وزش باد در نیمه شرقی کشور ادامه دارد و برای استان فارس و هرمزگان نسبت به وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید هشدار صادر شده است.

جوان آنلاین:صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۷ مرداد) جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم است و تنها در برخی نقاط واقع در دامنه‌های شمالی البرز و همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی افزود: امروز در شمال‌شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز نیز افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: از فردا (پنجشنبه، ۸ مرداد) تا روز شنبه (۱۰ مرداد)، وزش باد در نیمه شرقی کشور تداوم خواهد داشت و تنها در ارتفاعات البرز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: در این مدت، سواحل شمالی، شمال‌غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز کاهش نسبی دما را تجربه خواهند کرد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز صاف تا همراه با وزش باد و گاهی افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و بیشینه و کمینه دمای هوای تهران به ترتیب ۳۷ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده نیز آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد در سطح استان رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز یکشنبه (۱۱ مرداد)، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی، غربی و ارتفاعات استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی استان نیز این شرایط در برخی ساعات با گردوخاک همراه خواهد بود.

وی گفت: طی سه روز آینده، به‌ویژه امروز، کاهش نسبی دما در سطح استان تهران مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت ناپایداری‌های موسمی، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، امروز در نیمه جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: وضعیت جوی ، وضعیت جوی استان ها ، هواشناسی
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