۷ نامه فدراسیون فوتبال به AFC برای دفاع از سهمیه آسیایی چادرملو

جوان آنلاین: تعیین نماینده فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی، زمانی ارزش واقعی خود را پیدا میکند که تنها یک معیار بر آن حاکم باشد؛ نتیجهای که در زمین مسابقه به دست آمده. بر همین اساس، فدراسیون فوتبال در هفتههای اخیر با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای حقوقی و اداری خود، پیگیری پرونده معرفی نماینده سوم ایران به مسابقات آسیایی را در دستور کار قرار داده و بر اجرای مصوبات قانونی و نتایج تورنمنت سهجانبه تأکید کرده است.
از زمان انتشار فهرست تیمهای حاضر در رقابتهای باشگاهی آسیا، ۷ مکاتبه رسمی با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شده و در تمامی این نامهها، بر این نکته تأکید شده که چادرملو اردکان بر پایه نتایج کسبشده در میدان و مصوبه هیئترئیسه، شایستگی حضور در آسیا را به دست آورده.
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی همهجانبه پرونده و ارائه مستندات به هیئترئیسه، نشان میدهد این موضوع با جدیت و مسئولیتپذیری دنبال میشود.
اهمیت این رویکرد فقط به سرنوشت یک باشگاه محدود نمیشود. دفاع از حقوق تیمی که سهمیه خود را از مسیر رقابت ورزشی کسب کرده، در واقع دفاع از اعتبار مسابقات داخلی، اعتماد باشگاهها و اصل عدالت در فوتبال است.
هرچه معیارهای فنی و نتایج زمین مسابقه، مبنای تصمیمگیریهای نهایی باشد، انگیزه سرمایهگذاری، رقابت سالم و تلاش برای موفقیت نیز افزایش خواهد یافت. فدراسیون در کنار پیگیری حقوقی، بر پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نیز تأکید دارد.
دفاع از حق باشگاهی که شایستگی خود را در میدان مسابقه اثبات کرده، دفاع از اعتبار رقابتهای داخلی و اصل عدالت ورزشی است.