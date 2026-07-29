«کم نفوذ و ضعیف»؛ روایت وال استریت از دیدار نتانیاهو با ترامپ

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که تأثیرگذاری نتانیاهو در جریان نشست روز گذشته اش با ترامپ بسیار ضعیف تر از آنچه در نشست های گذشته رخ داد، بوده است.

در این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی آمده است: نتانیاهو با نفوذ بسیار کمتری نسبت به سفرهای گذشته، خود را به آمریکا رساند. وی کاملا می دانست که ترامپ در صحبت هایش به چه چیزی تمایل دارد و یا از چه چیزی عصبانی می شود.

بر اساس این گزارش، ترامپ قبل از سفر نتانیاهو در گفتگوی های پشت درهای بسته با معاونانش نسبت به اقدامات وی ابراز ناامیدی کرده بود.

نشست ترامپ و نتانیاهو روز گذشته در کاخ سفید برگزار شد و کاخ سفید مدعی شد که این نشست شاهد فضایی مثبت و سازنده بوده است.