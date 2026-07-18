رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه با بیان اینکه نیرو‌های این کشور در جنگ با اوکراین در همه جبهه‌ها پیشروی می‌کنند، گفت که این نیرو‌ها به آزادسازی دونباس ادامه می‌دهند.

جوان آنلاین: والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه عصر شنبه در جریان بازدید از پست فرماندهی گروه رزمی زاپاد (غرب) روسیه اظهار کرد: نیرو‌های روسی به آزادسازی دونباس و نووروسیا ادامه می‌دهند و نیرو‌ها در همه جبهه‌ها پیشروی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس ستاد کل ارتش روسیه تاکید کرد: نیرو‌های مسلح روسیه به آزادسازی قلمرو دونباس و نووروسیا ادامه می‌دهند. پیشروی گروه مشترک نیرو‌ها در همه جبهه‌ها ادامه دارد.

گراسیموف گفت: نیرو‌های گروه رزمی یوگ (جنوب)، به ویژه تشکل‌ها و واحد‌های نظامی ارتش سوم به سمت شهر‌های اسلاویانسک و کراماتورسک پیشروی کرده‌اند، پیسکونیوکا را آزاد کرده و به حومه نیکولایوکا رسیده‌اند.

وی افزود: در همین حال، گروه رزمی تسنتر (مرکز) کنترل لنینا را به دست گرفته و در حال بیرون راندن نیرو‌های مسلح اوکراین از شهرک‌های شوچنکو، کراسنویارسکویه و سوتلویه در جمهوری خلق دونتسک است.