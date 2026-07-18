جوان آنلاین: والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه عصر شنبه در جریان بازدید از پست فرماندهی گروه رزمی زاپاد (غرب) روسیه اظهار کرد: نیروهای روسی به آزادسازی دونباس و نووروسیا ادامه میدهند و نیروها در همه جبههها پیشروی میکنند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس ستاد کل ارتش روسیه تاکید کرد: نیروهای مسلح روسیه به آزادسازی قلمرو دونباس و نووروسیا ادامه میدهند. پیشروی گروه مشترک نیروها در همه جبههها ادامه دارد.
گراسیموف گفت: نیروهای گروه رزمی یوگ (جنوب)، به ویژه تشکلها و واحدهای نظامی ارتش سوم به سمت شهرهای اسلاویانسک و کراماتورسک پیشروی کردهاند، پیسکونیوکا را آزاد کرده و به حومه نیکولایوکا رسیدهاند.
وی افزود: در همین حال، گروه رزمی تسنتر (مرکز) کنترل لنینا را به دست گرفته و در حال بیرون راندن نیروهای مسلح اوکراین از شهرکهای شوچنکو، کراسنویارسکویه و سوتلویه در جمهوری خلق دونتسک است.