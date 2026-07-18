ازدحام جمعیت در فرودگاه کویت در پی حملات تلافی جویانه ایران

منابع خبری با انتشار ویدیوئی از ازدحام جمعیت در فرودگاه کویت و تلاش آنها برای خروج از کشور در پی حملات تلافی‌جویانه ایران به مواضع آمریکا خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، در پی حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف آمریکایی در کویت، فرودگاه این کشور شاهد حضور گسترده مسافرانی است که قصد خروج از کشور را دارند.

به گزارش ایرنا، در همین ارتباط، «سعود عبدالعزیز العطوان» سخنگوی وزارت دفاع کویت، عنوان کرد که تعدادی از تاسیسات نظامی و امنیتی در کشور هدف قرار گرفت.

او مدعی شد که تاسیسات مربوط به بخش‌های نفت، برق و آب هدف گرفته شده و منجر به آتش‌سوزی و خسارات قابل توجهی به تعدادی از آنها شد.

صبح امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیرو‌های متجاوز در مرکز پشتیبانی نیرو‌های زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.

طبق اعلام سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی علاوه بر این یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپاد‌ها را در هم کوبیدند. مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: جا دارد کشور‌های میزبان نظامیان متجاوز آمریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند، آماده دریافت پاسخ متناظر باشند و واحد‌های دفاع غیر نظامی خود را برای حفظ جان شهروندان و دور کردن آنها از اهداف محتمل فعال کنند.