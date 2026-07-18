تردد از تونل شهید میرزایی بندرعباس ممنوع شد

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی هرمزگان، از انسداد موقت و ممنوعیت تردد از تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس- حاجی‌آباد خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ محمد حق‌پرست از انسداد موقت تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس – حاجی‌آباد خبر داد و اظهار داشت: تونل شهید میرزایی به دلیل انجام عملیات اجرایی، از ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه ۲۷ تیرماه تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

به گزارش مهر، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی هرمزگان از کاربران جاده‌ای خواست با برنامه‌ریزی مناسب، تا حد امکان از سفر در ساعات شب خودداری کرده و سفر‌های خود را در طول روز انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از مسیر‌های جایگزین و اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول استفاده کنند.