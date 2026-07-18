جوان آنلاین: مرتضی آقایی مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی، با اشاره به آخرین وضعیت ثبتنام زائران اربعین اظهار کرد: تاکنون ۸۴۴ هزار نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی ثبتنام کردهاند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۵۸ درصد را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و فارس بیشترین میزان ثبتنام زائران را به خود اختصاص دادهاند و در صدر استانهای دارای بیشترین متقاضی حضور در راهپیمایی اربعین قرار دارند.
آقایی درباره مرزهای انتخابی زائران نیز گفت: مرز مهران با ۵۸ درصد انتخاب، همچنان پرترددترین مرز میان زائران است و پس از آن مرز شلمچه با ۲۴ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۵ درصد و سفر هوایی با ۲ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این مقام مسئول با اشاره به ترکیب سنی ثبتنامکنندگان تصریح کرد: بیشترین تعداد زائران در گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال قرار دارند که ۴۸ درصد ثبتنامکنندگان را شامل میشوند.
وی افزود: افراد ۱۸ تا ۳۵ سال ۲۲ درصد، افراد بالای ۶۰ سال ۱۴ درصد و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال نیز ۹ درصد از مجموع ثبتنامکنندگان را تشکیل میدهند.