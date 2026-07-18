جوان آنلاین: خبرگزاری تاس روسیه به نقل از کارشناسان موسسه «دفاع ملی» این کشور نوشت: انتصاب رومن هافمن افسر متولد بلاروس به عنوان رئیس موساد، نشان‌دهنده تغییر راهبردی در رویکرد این نهاد نسبت به روسیه است.

به گزارش ایرنا، کارشناسان مؤسسه دفاع ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفتند انتخاب یک روس‌زبان برای ریاست بر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، روسیه را به یکی از اولویت‌های اصلی موساد تبدیل می‌کند.

تاس نوشت: آشنایی گسترده هافمن با واقعیت‌های دوران شوروی و پس از فروپاشی شوروی که نه تنها از طریق گزارش‌های تحلیلی، بلکه از طریق ارتباطات غیررسمی با جوامع روس‌زبان به دست آمده است دیدگاهی منحصر‌به‌فرد در اختیار او قرار می‌دهد.

بر اساس تحلیل کارشناسان، روس‌زبان بودن رئیس موساد، مزیتی ویژه برای عملیات این سازمان در فضای پساشوروی ایجاد می‌کند. تسلط فرهنگی هافمن به او اجازه می‌دهد واقعیت‌های روسیه را به شکل مستقیم درک کند، نه اینکه تنها به اطلاعات دست‌دوم متکی باشد. افسرانی که از کشور‌های دیگر دارای سوابق امنیتی در سطح بالا هستند، اغلب درک دقیق‌تری از الگو‌های عملیاتی دوران شوروی دارند و تخصص هافمن نیز او را در این زمینه به یک مهره مهم تبدیل کرده است.

تاس نوشت: از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، همکاری‌های نظامی ـ فنی روسیه و ایران از یک تهدید دوردست به یک نگرانی امنیتی ملموس برای اسرائیل تبدیل شده است. این تحول عملاً تلاش‌های نظامی مسکو و تهران را به یکدیگر پیوند داده و موساد را وادار کرده است نظارت بر فعالیت‌های مشترک آنها را در اولویت قرار دهد. پیگیری این همکاری‌ها به یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های عملیاتی این سازمان تبدیل شده است.

در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین)، انتصاب سرلشکر رومن هافمن، دبیر نظامی کابینه بنیامین نتانیاهو، به عنوان رئیس موساد به طور رسمی تأیید شد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد که دوره ریاست او از ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) آغاز شده و وی جانشین دیوید بارنیا شده است که از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) ریاست این سازمان را بر عهده داشت.