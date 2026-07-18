جوان آنلاین: محمد جمالالدینی روز شنبه در جریان بازدید از محل تاسیسات آسیبدیده اسکله روستای بونجی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای آبشیرینکن، اظهار کرد: در پی این حادثه، آب آشامیدنی ۲۰ روستای شهرستان جاسک دچار اختلال و قطعی شده است.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: از همان ساعات ابتدایی پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای تامین آب شرب ساکنان روستاهای آسیبدیده آغاز شده و دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط وارد عمل شدند.
فرماندار جاسک تصریح کرد: برای جبران کمبود آب، تامین آب روستای بونجی از طریق منابع جایگزین در شهرستان جاسک انجام میشود و روستاهای «گزی و گوان» نیز از ظرفیتهای موجود در شهرستان سیریک بهرهمند خواهند شد.
جمالالدینی ادامه داد: برای دیگر روستاهای آسیبدیده نیز برنامهریزی لازم انجام شده و آبرسانی از طریق تانکرهای سیار با استفاده از ظرفیت شرکتهای نفتی مستقر در منطقه و همچنین اعزام تانکر از مرکز استان و شهرستانهای همجوار در دستور کار قرار دارد.
پایداری آب آشامیدنی جاسک تا یک هفته آینده
وی با تاکید بر بسیج همه امکانات برای بازسازی تاسیسات آسیبدیده تصریح کرد: با اقدامات در حال انجام، پیشبینی میشود آب آشامیدنی این ۲۰ روستا حداکثر تا یک هفته آینده بهصورت کامل و پایدار وصل شود.
به گزارش ایرنا، در ادامه تهاجم دشمن به زیرساختهای استان هرمزگان، شب گذشته آبشیرینکن بونجی در غرب شهرستان جاسک مورد حمله قرار گرفته و در اثر آن، تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر با اختلال کامل مواجه شده است.
شهرستان جاسک یکی از شهرهای بندری هرمزگان در ۳۰۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده و به دریای عمان مشرف است.