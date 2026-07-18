حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه؛ ۸ نفر به شهادت رسیدند

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهر غزه در شمال نوار غزه را هدف حمله شدیدی قرار داد.

به دنبال این حمله، گرد و خاک زیادی منطقه را فرا گرفت. یک ساختمان در ایین حمله کاملا تخریب شده است. براساس گزارش‌های واصله، در محله النصر شهر غزه یک آپارتمان هدف قرار گرفته است که پنج نفر شهید شده‌اند که در بین آنها ۳ دختربچه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، با شهادت پنج نفر دیگر در شهر غزه، شمار شهدای امروز این منطقه، به هشت تن از جمله سه کودک رسید. ۱۲ تن نیز زخمی شده‌اند.

همچنین منابع فلسطینی از تخریب و ویرانگری ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهر خان یونس خبر دادند.

این حملات در حالی روزانه تکرار می‌شود که آتش‌بس بر غزه اعلام شده و رژیم تل‌آویو در سایه سکوت جهانی به نقض مکرر ادامه می‌دهد.