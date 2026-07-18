اعلام زمان حضور زیدان در نیمکت فرانسه

جوان آنلاین: هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بعد از جام جهانی زین الدین زیدان برعهده خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، دیدیه دشان بعد از جام جهانی از هدایت فرانسوی‌ها کنار خواهد رفت تا زیدان به رویای خود که حضور در نیمکت فرانسه است برسد.

روزنامه اکیپ از زمان رسمی حضور زیدان در نیمکت خروس‌ها خبر داد.

این روزنامه معتبر فرانسوی نوشت: زین‌الدین زیدان، رسماً از اول سپتامبر سال آینده کار خود را به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه آغاز خواهد کرد. اولین بازی او خارج از خاک فرانسه، دیدار با تیم ملی ترکیه در تاریخ ۲۵ سپتامبر خواهد بود.

اکیپ در ادامه نوشت: سپس، اولین حضور او در برابر هواداران فرانسوی در خانه، در یک بازی بزرگ مقابل تیم ملی ایتالیا در تاریخ ۲ اکتبر خواهد بود.