جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی به مصاف آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی میرود.
به گزارش ایسنا، ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا به تیم کشورش هشدار داد که آرژانتین را دست کم نگیرد و آن را "حریفی سرسخت" توصیف کرد.
دل بوسکه که اسپانیا را در سال ۲۰۱۰ با پیروزی یک بر صفر مقابل هلند به قهرمانی جهان رساند، در گفتوگو با روزنامه "ال پائیس" گفت: آرژانتین تیمی سخت و سرسخت است و دقیقاً میداند چه کاری باید انجام دهد.
وی به پیروزی ۲-۱ آرژانتین مقابل انگلیس به عنوان دلیلی بر توانایی بازیکنان تیم لیونل اسکالونی اشاره کرد.
دل بوسکه، سرمربی سابق رئال مادرید، افزود:فکر میکنم کفه ترازو به نفع اسپانیا است، اما باید از آرژانتین احتیاط کنیم، زیرا آنها تجربه دارند.
وی همچنین عملکرد اسپانیا در جام جهانی را ستود و پیشبینی کرد که این تیم قهرمان خواهد شد.
این سرمربی ۷۵ ساله گفت: در بازیهایی که دیدیم، اسپانیا کاملا مسلط بود و همه مسابقات را طبق میل خود پیش برد و بازیکنان اعتماد به نفس بالایی نشان دادند.