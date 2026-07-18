نابودی ۱۲۰ ترابایت اطلاعات حیاتی و مهم اسرائیل در عملیات سایبری

جوان آنلاین: جبهه پشتیبانی سایبری، در بیانیهای از عملیات گسترده و موفقیتآمیز خود علیه نظام مالی رژیم اشغالگر قدس خبر داد و اعلام کرد که با نفوذ به چند مؤسسه مالی و حسابداری کلیدی این رژیم، ضربهای جبرانناپذیر به زیرساختهای اقتصادی و مالیاتی آن وارد کرده است.
به گزارش تسنیم، این عملیات که با استفاده از ابزارهای بومی و توان سربازان تازه پیوسته به جبهه انجام شده، سه نهاد مهم مالی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است: شرکت حسابداری و حسابرسی «اورن لوی» که ارتباط گسترده با وزارتخانههای دادگستری، دارایی، اقتصاد و انرژی و نیز صنایع دفاعی از جمله رافائل، البیت سیستمز و صنایع هواوفضای اسرائیل دارد و رئیس آن مشاور ارشد وزارت دفاع و مسئول حسابرسی واحدهای ذخیره ارتش این رژیم است. همچنین شرکت مشاوره مالی و مالیاتی «فینکو» در شهر هود هاشارون و شرکت «میلیکوفسکی مشاوره و سرمایه گذاری» در تلآویو، دیگر اهداف این حمله سایبری بودهاند.
جبهه پشتیبانی سایبری تأکید کرده است که با نفوذ به سیستم اطلاعاتی این شرکتها، افزون بر امحای حدود ۱۲۰ ترابایت دادههای حساس، نسخههای پشتیبان آنها را نیز به کلی حذف کرده و در نتیجه، تمام زیرساختهای مالی، رایانههای ارتباطی و سرورهای ذخیره ساز این نهادها از مدار خارج شده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام سبب اختلال گسترده در امور مالیاتی و اقتصادی رژیم شده و بسیاری از مشتریان این شرکتها را در سردرگمی و حیرت فرو برده است. جبهه سایبری در پایان با طعنه به مسئولان این مؤسسات توصیه کرده که تلاش برای بازیابی اطلاعات را بی فایده بدانند، چراکه تمام نسخههای پشتیبان نیز منهدم شده است.