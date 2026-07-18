حملات متعدد نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک

جوان آنلاین: طبق اعلام استانداری هرمزگان دشمن جنایتکار آمریکایی طی عصر شنبه در سه نوبت به اهدافی در شهرستان سیریک حمله کرده است.
به گزارش مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی، این حملات در ساعتهای ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰ و ۱۶:۴۰ امروز، انجام شده است.
شهرستان سیریک به دلیل اشرافیت به تنگه هرمز، یکی از اصلیترین نقاط مورد حمله توسط دشمن آمریکایی است.
جنایتکاران آمریکایی بامداد امروز به آب شیرین کن یکی از روستاهای غرب شهرستان جاسک نیز حمله کردهاند که در نتیجه آن آب ۲۰روستا قطع شده و آبرسانی با تانکر و به صورت سیار در حال انجام است.