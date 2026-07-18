جوان آنلاین: منابع رسانهای روز شنبه از حمله به مواضع گروههای کرد تجزیهطلب در سلیمانیه عراق خبر دادند.
به گزارش ایسنا، در پی این حملات انفجارهایی رخ داد و دود ناشی از این انفجارها در آسمان دیده شد.
مواضع کردهای ضد ایرانی در اربیل و سلیمانیه اخیرا نیز چندین مرتبه هدف حمله قرار گرفت.
شب گذشته منابع خبری در عراق گزارش دادند که مقرهای احزاب کرد جدایی طلب در اربیل و سلیمانیه هدف حملات شدید قرار گرفت.
در پی این حملات انبارهای مهمات متعلق به این گروههای تجزیه طلب در سلیمانیه دچار آتش سوزی شد و متعاقبا انفجارهایی رخ داد.