مواضع کرد‌های ضد ایرانی در سلیمانیه عراق هدف حمله قرار گرفت.

جوان آنلاین: منابع رسانه‌ای روز شنبه از حمله به مواضع گروه‌های کرد تجزیه‌طلب در سلیمانیه عراق خبر دادند.

به گزارش ایسنا، در پی این حملات انفجار‌هایی رخ داد و دود ناشی از این انفجار‌ها در آسمان دیده شد.

مواضع کرد‌های ضد ایرانی در اربیل و سلیمانیه اخیرا نیز چندین مرتبه هدف حمله قرار گرفت.

شب گذشته منابع خبری در عراق گزارش دادند که مقر‌های احزاب کرد جدایی طلب در اربیل و سلیمانیه هدف حملات شدید قرار گرفت.

در پی این حملات انبار‌های مهمات متعلق به این گروه‌های تجزیه طلب در سلیمانیه دچار آتش سوزی شد و متعاقبا انفجار‌هایی رخ داد.