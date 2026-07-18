جوان آنلاین: گاوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا اظهارات ترامپ درباره امنیت سیستمهای انتخاباتی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و همزمان هشدار داد که رئیس جمهور از این موضوع به عنوان پیش درآمدی برای دخالت در انتخابات میان دورهای پیش رو استفاده میکند.
به گزارش تسنیم، نیوسام در یک ویدئوی کوتاه در شبکه اجتماعی، سخنرانی روز پنچ شنبه ترامپ را آشفتگی یک مرد دیوانه بیان کرد و آن را پروندهای قانونی برای حذف ترامپ از قدرت براساس متمم بیست و پنجم قانون اساسی دانست.
وی با اشاره به ادعاهای بی اساس ترامپ درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ افزود: تنها چیزی که در سخنرانی ترامپ گفته نشد توهم توطئه بود.
نیوسام ادامه داد دخالت خارجی در انتخابات ما یک موضوع درست و واقعی است. چیزی نیست که شما امشب به آن بپرازید و امری واقعی است.
فرماندار دموکرات کالیفرنیا و رقیب احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۲۸، که مدتی است تبدیل به یکی از منتقدان شرشخت ترامپ شده، تصریح کرد که رئیس جمهور میخواهد در انتخابات میان دورهای نوامبر سال جاری تقلب کند، زیرا او میداند انتخابات را از دست خواهد داد.
وی اذعان کرد ترامپ نیاز دارد تا پیش از برگزاری انتخابات در آن تقلب کند. این تمام چیزی بود که ترامپ درباره آن صحبت کرد.
ترامپ روز پنجشنبه در سخنانی به انتقاد از فرایندهای انتخاباتی در کشورش پرداخت و گفت که چین در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ دخالت کرده است. آن انتخابات به پیروزی جو بایدن منجر شد.
ترامپ در سخنرانیاش وعده داد که اسناد مربوط به دخالت چین در انتخابات به زودی از رده محرمانه خارج خواهد شد. وی مدعی شد اطلاعات مربوط به دخالت در انتخابات آمریکا سالها پنهان نگه داشته شده، اما اکنون دستور داده است اسناد اطلاعاتی مهمی که به گفته او «نقاط ضعف تکاندهنده زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را آشکار میکنند، فوراً از حالت محرمانه خارج و منتشر شوند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد اسناد منتشرشده از «بزرگترین عملیات نفوذ و سرقت اطلاعات انتخاباتی در تاریخ» پرده برمیدارند؛ عملیاتی که به گفته او از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است.
این در حالی است که کاهش محبوبیت ترامپ تبدیل به نگرانی گستردهای در بین جمهوریخوهان در آستانه انتخابات میان دورهای شده است، موضوعی که به طور تاریخی برای حفظ اکثریت حزب مطبوع رئیس جمهور دشوار است.
در همین حال سناتور دموکرات اد مارکی، از کنگره خواست تا پس از ادعاهای دونالد ترامپ درباره انتخابات، او را استیضاح کنند.
وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ باید برای تضعیف و براندازی انتخابات آزاد و منصفانه ما استیضاح شود.
پیشتر نیوسام در آستانه انتخابات میان دورهای در آمریکا و با هدف کمک به دموکراتها در کسب مجدد اکثریت آرا در کنگره، به انتقاد از رئیس جمهور پرداخت و افزود: ما نمیتوانیم استراحت کنیم تا زمانی که بتوانیم کنگره را در دست بگیریم. هیچ رقابتی در طول زندگی ما مهمتر از مجلس نمایندگان و بازپس گیری آن نیست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که انتخابات میان دورهای در آمریکا در نوامبر سال جاری برگزار میشود. در حال حاضر نیز کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا در دست جمهوری خواهان است.