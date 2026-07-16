جوان آنلاین: محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به حضور خود در این مجمع به دستور مستقیم وزیر ورزش، بر اهمیت استراتژیک کشتی در سیاستهای ورزشی کشور تأکید کرد و گفت: گزارشات و مستندات این فدراسیون، تفاوت سطح مدیریت را به وضوح نشان میدهد همچنین عملکرد این مجمع نسبت به مجمعهای مختلف در هفته گذشته، با صراحت از سطح بالای شفافیت و مطالبهگری برخوردار بود و با قاطعیت میتوان فدراسیون کشتی را نگین درخشان و الگوی فدراسیونهای ورزشی کشور خواند.
به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر ضرورت حضور متخصصان در مدیریت، افزود: مسئولیت ورزش باید بر عهده کسانی باشد که برای آن عرق ریختهاند؛ علیرضا دبیر به عنوان یک قهرمان ملی و اسطوره، بهترین نمونه برای مدیریت بر پایه عشق و تخصص است.
معاون وزیر ورزش ادامه داد: صحنههای تحسینبرانگیز که در آن قهرمانانی، چون امیرحسین زارع در برابر پرچم مقدس کشور زانو زدند و مربیان احترام نظامی گذاشتند، دقیقاً همان چیزی است که رهبر شهید انقلاب آن را آمیزهای از قدرت و معنویت نامیدند. این اقدامات، ارزشهای والا را به نمایش میگذارد.
وی به فضای معنوی و فعالیتهای فرهنگی بینظیر فدراسیون کشتی در حوزه فرهنگی و احترام به نمادهای ملی و شهدای گمنام اشاره کرد و خاطرنشان کرد: وقتی وارد فدراسیون کشتی میشویم بی اختیار به شهید گمنام احترام میگذاریم.
اسبقیان اظهار داشت: استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای تمرینی و مدیریتی که در فدراسیون کشتی شکل گرفته، مورد تأیید وزیر ورزش است و نتایج درخشان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در عرصههای جهانی، گواه موفقیت این رویکرد تکنولوژیک است.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ستاد رشتههای پایه و پرمدال، وزیر ورزش دستور دادهاند که ۱۰ رشته از جمله کشتی را بهصورت ویژه مورد توجه قرار دهیم؛ ما باید دلی کار کنیم و این کار را فدراسیون کشتی انجام میدهد و موفقیتهای چشمگیر این فدراسیون به این خاطر است.