«سی‌بی‌اس» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که پنتاگون در حال برنامه ریزی برای حمله به کوبا است.

جوان آنلاین: سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که برنامه‌ریزان نظامی آمریکا در حال بررسی طیف وسیعی از گزینه‌ها برای اقدام احتمالی علیه کوبا، از جمله حمله هوایی ارتش با مشارکت هزاران سرباز آمریکایی، بوده‌اند.

به گزارش مهر، این گزارش به نقل از چندین مقام آمریکایی که از این مذاکرات مطلع بودند، اعلام کرد که حمله هوایی توسط لشکر ۱۰۱ هوابرد، تنها واحد آموزش دیده برای چنین مأموریتی، انجام خواهد شد.

این مقامات تأکید کردند که این برنامه‌ریزی به این معنی نیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور یا پنتاگون تصمیم به آغاز عملیات گرفته‌اند.

در این گزارش آمده است که هرگونه اقدام نظامی علیه کوبا با چالش‌های بزرگی رو‌به‌رو خواهد شد؛ زیرا منابع نظامی قابل توجهی از ایالات متحده همچنان مشغول عملیات علیه ایران است.