تشدید بحران تسلیحاتی پنتاگون در جنگ با ایران؛ هشدار پایان ذخایر موشکی

جوان آنلاین: به دنبال فروپاشی توافق اسلام آباد در سایه نقض مکرر آن توسط آمریکا و پاسخ کوبنده کشورمان به تجاوزات دشمن، منابع آمریکایی گزارش دادند: نگرانی فزاینده‌ای در پنتاگون وجود دارد مبنی بر اینکه فروپاشی کامل آتش‌بس با ایران و از سرگیری سریع درگیری‌ها می‌تواند کمبود موشک‌های حیاتی ایالات متحده را تا حدی تشدید کند که توانایی آن را برای مقابله با هرگونه درگیری احتمالی با چین یا حتی کره شمالی تضعیف کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش روزنامه رای الیوم، به گفته کارشناسانی که با سی‌ان‌ان صحبت کردند، ذخایر تسلیحاتی آمریکا هنوز از اثرات درگیری با ایران بهبود نیافته است و اگر حملات در همان مقیاس از سر گرفته شود، خطر نظامی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مارک کینسیان، سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده و تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، گفت که اگر جنگ با سرعتی که در پنج روز اول دیده شد، ادامه می‌یافت، ذخایر موشکی آمریکا به سطحی کاهش می‌یافت که خطرات را در منطقه هند و اقیانوس آرام تشدید می‌کرد.

وی افزود: در مرحله اولیه رویارویی با ایران، ارتش ایالات متحده از هزاران موشک برای انجام حملات دقیق دوربرد و دفاع در برابر حملات هوایی و موشکی استفاده کرد.

مایکل اوهانلون از موسسه بروکینگز گفت: شکی نیست که ذخایر ایالات متحده با کمبود منابع مواجه است. طبق تحلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، تا پایان نبرد تمام عیار بین ایالات متحده و ایران در ماه آوریل، پنتاگون حداقل نیمی از موشک‌های THAAD، حدود نیمی از موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت و حدود ۳۰ درصد از موشک‌های تهاجمی زمینی Tomahawk خود را استفاده کرده بود.

این کارشناس نظامی آمریکایی گفت: آتش‌بس به ایالات متحده اجازه داد تا از نظر تسلیحاتی کمی استراحت کند، زیرا تبادل محدود حملات در ماه‌های بعد، استفاده از موشک‌های کمتری را ضروری می‌کرد.

وی تاکید کرد که با این حال، نرخ تجدید ذخایر همچنان بسیار پایین است. طبق برنامه‌های بودجه فعلی، پنتاگون فقط حدود ۱۵ موشک تاماهاوک جدید و حدود ۲۰ موشک پاتریوت در ماه دریافت می‌کند و انتظار نمی‌رود هیچ موشک تاد جدیدی در سال ۲۰۲۶ به دست آمریکا برسد.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی تخمین می‌زند که بازگرداندن ذخایر به سطح قبل از جنگ با ایران سه سال یا بیشتر طول خواهد کشید. الن مک‌کاسکر، معاون سابق حسابرس پنتاگون، تخمین زد که تجدید اکثر انواع مهمات بین دو تا پنج سال طول خواهد کشید و بودجه برای جایگزینی نیز نگران‌کننده است.

این مقام نظامی سابق آمریکا اظهار داشت که از زمان شروع جنگ، کنگره حتی یک دلار هم برای جایگزینی موشک‌های فرسوده اختصاص نداده است، بنابراین تجدید ذخایر به عنوان بخشی از فرآیند معمول، کند و سالانه تدارکات در زمان صلح انجام می‌شود.

در هفته‌های اخیر، کاخ سفید از قانونگذاران ۸۸ میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران، به همراه سایر برنامه‌های غیرمرتبط با این درگیری، درخواست کرده است. انتظار می‌رود این پیشنهاد در کنگره با مشکلاتی رو‌به‌رو شود و پنتاگون بر تعهد وزارت جنگ به گسترش سریع صنعت دفاعی تأکید دارد.

به گفته یک مقام پنتاگون، این تلاش با هدف «ادغام بهترین نوآوری‌های آمریکایی برای افزایش حجم تولید و تقویت زنجیره‌های تأمین» انجام می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود تأثیر این قانون محدود باشد، در درجه اول به این دلیل که گسترش ظرفیت تولید زمان‌بر است.

مقام مذکور پنتاگون که نام او فاش نشده، گفت: گزینه‌های گسترش تولید دفاعی همچنین ممکن است شامل اعطای مجوز به سایر کشور‌ها برای تولید مستقل موشک‌های پاتریوت باشد، در نتیجه فشار بر خطوط تولید آمریکا کاهش می‌یابد. ترامپ هفته گذشته در جریان اجلاس ناتو در ترکیه مجوز مشابهی را برای اوکراین اعلام کرد.

وی افزود:، اما حتی در اینجا، این روند طولانی است. ژاپن برای ساخت کارخانه‌ای جهت تولید موشک‌های پاتریوت به سه سال زمان نیاز داشت، در حالی که آلمان که ساخت خط تولید را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، هنوز حتی یک موشک هم تولید نکرده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند که تنها خطر قریب‌الوقوع پیش روی ایالات متحده صرفاً رویارویی احتمالی با چین نیست، بلکه نقشه‌های جنگی ایالات متحده علیه کره شمالی نیازمند مقادیر زیادی موشک است، هم برای حمله به اهداف دشمن و هم برای محافظت از نیرو‌های آمریکایی در منطقه.