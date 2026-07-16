وزیر خارجه روسیه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد امضای پیمان حسن همجواری و همکاری کشورش و پکن اعلام کرد: تقریبا تمامی مبادلات تجاری میان روسیه و چین با استفاده از ارز‌های ملی انجام می‌شود.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در مقاله‌ای برای روزنامه کامرسانت به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد امضای پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری میان کشورش و چین اعلام کرد: روسیه و چین سیاست استاندارد‌های دوگانه و تحریم‌های یکجانبه را غیرقابل قبول می‌دانند.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: همکاری روسیه و چین الگویی برای ایجاد روابط مبتنی بر اصول برابری است. تقریبا تمامی مبادلات تجاری میان روسیه و چین با استفاده از ارز‌های ملی انجام می‌شود. اصول مندرج در پیمان حسن همجواری دو کشور در واقعیات امروز نیز همچنان اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده‌اند.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: روسیه و چین طی ۲۵ سال گذشته هماهنگی‌های سیاست خارجی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.