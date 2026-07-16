جوان آنلاین: وزارت آموزش‌وپرورش به منظور تنویر افکار عمومی و رفع هرگونه ابهام درباره تعویق برگزاری امتحان‌های نهایی روز‌های پنجشنبه و شنبه (۲۵ و ۲۷ تیر) ۴ استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

وزارت آموزش‌وپرورش در این اطلاعیه نوشت:

«۱. این تصمیم مبتنی بر مصوبه ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش و ماده واحده ساماندهی ارزشیابی پایانی دوره‌های مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار اتخاذ گردیده است.

۲. کلیه جوانب قانونی، فنی و علمی مرتبط با تراز نمرات داوطلبان کنکور سراسری با دقت کامل مورد بررسی و لحاظ قرار گرفته است.

۳. در اجرای تصمیم مزبور به نحوی برنامه ریزی شده است که حقی از هیچ یک از داوطلبان عزیز در کنکور سراسری، تضییع نخواهد شد.

۴. ابعاد گوناگون این موضوع به طور مشروح و جامع در آینده‌ای نزدیک به اطلاع مخاطبان محترم خواهد رسید.

۵. وزارت آموزش و پرورش با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی، همه توان خود را به کار خواهد گرفت تا بستری امن، آرام و عادلانه برای برگزاری صحیح و دقیق امتحانات نهایی فراهم آورد و از هر اقدامی که به حفظ سلامت فرآیند ارزشیابی کمک کند، دریغ نخواهد ورزید.

۶. در این شرایط حساس، از همه دلسوزان و دغدغه‌مندان عرصه تعلیم و تربیت انتظار می‌رود که ضمن پرهیز از هرگونه اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و شتابزده، با رویکردی مسئولانه به حفظ و تقویت آرامش و تمرکز ذهنی دانش‌آموزان و نیز آرامش خاطر خانواده‌های آنان یاری رسانند.

بی‌تردید همکاری و همدلی همگانی، نقشی بسزا در عبور موفق از این دوره خواهد داشت و ما را در تحقق برگزاری منصفانه و بی‌تنش آزمون‌ها یاری خواهد کرد.»

ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، روز گذشته (۲۴ تیر) با صدور اطلاعیه‌ای از لغو برگزاری امتحانات نهایی استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان خبر داد.

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش‌وپرورش و با توجه به شرایط خاص کشور در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان، امتحانات نهایی تمام رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم امروز پنجشنبه ۲۵ تیر و پایه یازدهم در روز شنبه ۲۷ تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌شود.