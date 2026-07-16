بازدید استاندار از محل اصابت ۲ پرتابه به فرودگاه سمنان؛ حمله خسارت جانی نداشت

استاندار سمنان طی بازدید از محل اصابت ۲ پرتابه دشمن در فرودگاه سمنان که بامداد امروز جمعه رخ داد، گفت: حمله دشمن خسارت جانی نداشت و شرایط کامل تحت کنترل است.

جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند درباره آخرین وضعیت حادثه بامداد امروز در فرودگاه سمنان افزود: حدود ساعت سه و ۱۵ دقیقه تا سه و ۳۰ دقیقه بامداد، ۲ پرتابه به محدوده فرودگاه سمنان اصابت کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی، کشته یا مصدومی در پی نداشت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: خسارت وارده فقط به بخش‌های جانبی فرودگاه و به صورت محدود بود.

کولیوند با اشاره به حضور میدانی خود در محل حادثه تأکید کرد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، تمام دستگاه‌های امدادی، خدماتی و مسوول در منطقه حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: شرایط کامل تحت کنترل است، مشکل خاصی وجود ندارد و آرامش در منطقه برقرار است.

مناطق مسکونی در شهر‌ها و روستا‌های اطراف، هدف حمله نبود و پرتابه‌ها فقط به همین نقطه اصابت کرد و نقطه دیگری مورد اصابت قرار نگرفت.

فرودگاه خارج از محدوده شهری سمنان و در جنوب شرقی شهرستان واقع است.