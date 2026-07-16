جوان آنلاین: از شبکه خبری «سی ان ان»، ۱۰۳ نماینده دموکرات در جریان رایگیری روز گذشته (چهارشنبه به وقت محلی) مجلس نمایندگان آمریکا، از اصلاحیهای که «توماس مَسی» نماینده جمهوریخواه و از منتقدان سیاستهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور ارائه کرده بود، حمایت کردند.
به گزارش ایرنا، این اصلاحیه با هدف جلوگیری از اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به رژیمصهیونیستی مطرح شده بود، اما در نهایت با ۳۱۴ رای مخالف در برابر ۱۰۴ رای موافق شکست خورد. همچنین ۱۰ نماینده دموکرات رای ممتنع دادند.
این رایگیری از آن جهت اهمیت داشت که برای نخستین بار، اکثریت اعضای دموکرات مجلس نمایندگان با ادامه کمکهای نظامی به اسرائیل مخالفت کردند در حالی که دو سال پیش، در رایگیری مشابه، تنها ۳۷ نماینده دموکرات از توقف این کمکها حمایت کرده بودند. همچنین، اختلاف نظر حتی در میان رهبران ارشد دموکراتها نیز مشهود بود.
حکیم جفریز (Hakeem Jeffries) رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان و پیت آگیلار (Pete Aguilar) رئیس فراکسیون دموکراتها با این اصلاحیه مخالفت کردند، اما کاترین کلارک (Katherine Clark) معاون رهبر اقلیت به آن رای مثبت داد.
گِرگ کاسار (Greg Casar) رئیس فراکسیون مترقی کنگره هم این رای را نقطه عطفی در سیاست حزب دموکرات توصیف کرد و گفت: «از امروز، اکثریت دموکراتهای مجلس حاضر نشدند میلیاردها دلار سلاح در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهند. این پیام روشنی به بنیامین نتانیاهو است که دوران صدور چک سفیدامضا برای جنگها و جنایات جنگی او، دستکم از سوی حزب دموکرات، به پایان رسیده است.»
وی افزود که پس از این رایگیری، دیگر هیچ چیز در رویکرد حزب دموکرات نسبت به این موضوع مانند گذشته نخواهد بود.
ایلهان عمر (Ilhan Omar) نماینده دموکرات نیز با اشاره به این رایگیری گفت که زمانی که همراه با رشیده طلیب (Rashida Tlaib) تنها عضو فلسطینیتبار کنگره، وارد مجلس شدند، تصور چنین روزی ممکن نبود و اکنون این تحول نشاندهنده تغییر قابل توجه در فضای سیاسی حزب دموکرات است.
رهبران دموکراتها پیش از رایگیری با آگاهی از اختلافنظر گسترده درون حزب، اعضای فراکسیون را برای رای دادن تحت فشار قرار ندادند و از آنها خواستند بر اساس وجدان خود تصمیم بگیرند.
به گفته چندین نماینده، طی هفتههای اخیر جلسات خصوصی متعددی برای بررسی نحوه مواجهه با این موضوع برگزار شده بود.
در عین حال، برخی از دموکراتهایی که به اصلاحیه رای مثبت دادند از جمله کاترین کلارک، تاکید کردند که متن این اصلاحیه دارای اشکال بوده، زیرا علاوه بر کمکهای نظامی، کمکهای بشردوستانه به آوارگان فلسطینی و غیرنظامیان غزه را نیز متوقف میکرد.
کلارک در بیانیهای اعلام کرد: «این طرح تلاشی جدی برای بحث درباره کمکهای نظامی تهاجمی به اسرائیل نبود، بلکه اقدامی سیاسی از سوی جمهوریخواهان محسوب میشد. با این حال، روشن است که وضعیت کنونی قابل دوام نیست و آمریکا نباید به هیچ کشوری که به قوانین، منافع و ارزشهای ایالات متحده پایبند نیست، چک سفید برای دریافت کمک نظامی بدهد.»
در مقابل، برخی نمایندگان دموکرات تلاش کردند اهمیت اختلافات داخلی را کمرنگ جلوه دهند و مسئولیت این وضعیت را متوجه جمهوریخواهان بدانند.
مارک پوکان (Mark Pocan) که به این اصلاحیه رای منفی داده بود، گفت این طرح از ابتدا شانس تصویب نداشت و رهبران حزب نیز به درستی تصمیم گرفتند که اعضا آزادانه و بر اساس تشخیص خود رای دهند.
سیان. ان در پایان گزارش خود نسبت به این اقدامات از سوی دموکراتها مینویسد که بسیاری از ناظران این رایگیری را نشانهای از تغییر تدریجی موضع حزب دموکرات در قبال سیاست خارجی آمریکا نسبت به اسرائیل میدانند؛ تغییری که به گفته نمایندگان جناح مترقی، بازتابدهنده افزایش مطالبات درون حزب برای بازنگری اساسی در نحوه حمایت واشنگتن از تلآویو است.
«جرد هافمن» (Jared Huffman) نماینده دموکرات که رای ممتنع داد، نیز اظهار داشت: «در میان بسیاری از دموکراتها تمایل فزایندهای برای ارسال این پیام وجود دارد که سیاست آمریکا در قبال اسرائیل و منطقه باید تغییر کند و برای بسیاری از همکارانم، این اصلاحیه فرصتی برای بیان همین موضع بود.»