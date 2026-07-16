جوان آنلاین: گزارش شبکه خبری سیبیاس حاکی است جنگافروزی علیه ایران موجب برخی اختلافات میان دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و وزیر جنگ او شده است.
به گزارش تسنیم، منابع آگاه به سیبیاس گفتهاند در حالی که ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری خود بارها از هگست و عملیاتهای نظامی ارتش آمریکا در ایران تمجید کرده، اما در محافل خصوصی از روند پیشرفت عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران ابراز ناامیدی کرده است.
مقامهای آمریکایی که خواستهاند نامشان فاش نشود به سیبیاس گفتهاند ترامپ معتقد است که دولت او با رد کردن پیشنهادات هستهای ایران قبل از جنگ فرصت جلوگیری از یک درگیری فرسایشی و طولانی را از دست داده است.
دو مقام آمریکایی به سیبیاس نیوز گفتند که هگست علیرغم ملاحظات مطرح شده از سوی «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده خواستار اتخاذ رویکردی تهاجمیتر در قبال ایران بود.
این موضوع اکنون باعث نارضایتی فزاینده ترامپ شده چرا که این کارزار نظامی بسیار طولانیتر و پیچیدهتر از برآوردهای اولیه در زمان آغاز جنگ در ماه فوریه است.
مطابق این گزارش در طول جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران ترامپ هر زمان که هگست و کین به محدودیتهای عملیات نظامی علیه ایران اشاره میکردند، از دست آنها کلافه میشد.
یکی منبع مورد استناد سیبیاس هم گفت که برخی از مقامات در وزارت جنگ آمریکا گلایههای خودشان را متوجه «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) کرده و گفتهاند که او درباره دستاوردهای ارتش علیه ایران بزرگنمایی کرده است.
ناکامیهای مربوط به جنگافروزی علیه ایران جزو متغیرهایی است که مقامهای نظامی آمریکا آنها را در خصوص گزینههای نظامی علیه کوبا بررسی میکنند.