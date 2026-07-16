جوان آنلاین: دادگاه عالی شهر استانبول ترکیه دستور به صدور یک حکم بازداشت بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از بابت حمله نظامی این رژیم به ناوگان کمکهای بشردوستانه «صمود» و افزایش فشارهای قضایی بر او به اتهام ارتکاب نسلکشی و جنایات ضدبشری داد.
به گزارش ایسنا، به گزارش وبگاه «کلش ریپورت»، دادگاه کیفری عالی شهر استنابول خواستار صدور حکم بازداشت بینالمللی یا اعلان قرمز علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است.
شعبه یازدهم دادگاه کیفری عالی استانبول این رأی را در چارچوب محاکمهای صادر کرد که به بازداشت اعضای ناوگان کمکرسانی بشردوستانه «صمود» از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی مربوط میشود. این ناوگان که حامل کمکهای انسانی برای غزه بود، شماری از اتباع ترکیه را نیز در میان سرنشینان خود داشت.
این حکم قضایی، نتانیاهو را بر پایه کیفرخواستی جامع در نظام قضایی ترکیه هدف قرار میدهد. دادستانها اتهامهای سنگینی از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و ایراد ضرب و جرح عمدی را متوجه نخست وزیر رژیم صهیونیستی کردهاند.
در این کیفرخواست، موارد دیگری نظیر تخریب اموال، غارت، مانع ایجاد کردن برای حملونقل و همچنین ربایش یا توقیف غیرقانونی شناورها نیز علیه وی مطرح شده است.
دستور اخیر در ادامه رأی مقدماتی نوامبر ۲۰۲۵ صادر میشود که طی آن، دادگاه استانبول برگههای جلب اولیه را برای نتانیاهو و دهها مقام رژیم صهیونیستی صادر کرده بود. آن احکام، هم به حادثه ناوگان صمود و هم به اقدامهای انجامشده در جریان عملیات جنایتکارانه نظامی در غزه مربوط میشد.
در آوریل ۲۰۲۶، دادستانی کل استانبول کیفرخواست نهایی خود را تنظیم و خواستار حبس ابد برای متهمان این پرونده شد. دادستانهای ترکیه تأکید دارند که بر اساس حقوق بینالملل دریایی، آنکارا صلاحیت قضایی روشنی برای رسیدگی به این پرونده دارد.