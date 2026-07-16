جوان آنلاین: وانگ هونینگ، مشاور سیاسی ارشد دولت چین در سفری سه روزه به مناسبت ۶۵ سالگی پیمان دوجانبه دوستی، همکاری و کمک متقابل با کره شمالی، روز چهارشنبه وارد پیونگ‌یانگ، پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری مرکزی کره جنوبی امروز (پنجشنبه) در گزارشی اعلام کرد که جو یونگ وون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی، میزبان وانگ بود.

جو یونگ وون در این دیدار با تاکید بر اهمیت پیمان دوجانبه گفت: وضعیت سیاسی بین‌المللی که دائماً در حال تغییر است، دو کشور را ملزم به تقویت بیشتر وحدت نظامی، حمایت و همبستگی و تشدید و توسعه مداوم روابط دوستانه و همکاری کرده است.

او همچنین بر موضع پیونگ‌یانگ مبنی بر «گسترش و توسعه روابط دوجانبه به صورت چندجانبه و در عین حال حفظ ارتباطات استراتژیک نزدیک و همکاری تاکتیکی بین دو حزب و دو کشور» تاکید کرد.

وانگ هونینگ که نفر چهارم در سلسله مراتب سیاسی چین به شمار می‌آید نیز خاطرنشان کرد که پیمان بین چین و کره شمالی بنیان قانونی برای تحکیم دوستی میان ۲ کشور است.

آنها همچنین در مورد تعمیق همکاری در اقتصاد، فرهنگ و سایر زمینه‌ها بین ۲ کشور گفت‌و‌گو کردند.

ماه گذشته، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به کره شمالی سفر و با کیم جونگ اون، رهبر این کشور دیدار کرد. همچنین وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در ماه آوریل به پیونگ‌یانگ سفر کرد.