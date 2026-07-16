زمان اعلام نتایج اولیه و نهایی در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

جوان آنلاین: رضا محمدی امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در حوزه امتحانی دانشگاه الزهرا (س) گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در همه گروههای آموزشی در سراسر کشور با بیش از ۶۵۱ هزار نفر در حال برگزاری است.
به گزارش مهر، وی درباره زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گفت: نتایج اولیه اواخر مرداد ماه اعلام خواهد شد و بعد از یه هفته فرصت انتخاب رشته انجام خواهد شد. نتایج نهایی آزمون کارشناسی نیمه اول مهرماه ۱۴۰۵ اعلام میشود.
محمدی اظهار کرد: پیش بینی میکنیم بتوانیم در زمان مقرر نتایج را اعلام کنیم تا کلاسهای کارشناسی ارشد در نیمسال اول تشکیل شوند.
وی گفت: تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر شرکت کننده داریم که ۵۴ درصد خانم و ۴۶ درصد آقایان هستند. آزمون کارشناسی ارشد در ۱۶۵ شهرستان حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و حدود ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار میشود.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد: تمام هماهنگیهای لازم با وزارت کشور و نهادهای امنیتی صورت گرفته است و در خصوص استانهای جنوبی هم ما با تمامی استانداران دیروز شخصاً صحبت کردم. همچنین با رؤسای دانشگاههای متولی آزمون در این استانها صحبت شد و همه تمهیدات لازم انجام شده است.