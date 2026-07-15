واکنش چادرملو به حذف از آسیا/ تاج باید پاسخگو باشد

جوان آنلاین: به نقل از باشگاه چادرملو، علیرضا بابایی درباره آخرین وضعیت پرونده معرفی نماینده سوم فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا و ابهامات مربوط به آن اظهار داشت: متاسفانه طبق آخرین شنیده‌ها برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون ایران برای جابجایی نام چادرملو با گل گهر مخالفت کرده است.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: عجیب است که تا این لحظه هیچ پاسخی از سمت فدراسیون فوتبال به باشگاه چادرملو اعلام نشده و شفاف سازی لازم در این زمینه انجام نگرفته است. بهتر است آقای تاج در این زمینه پاسخگو باشد.

مدیرعامل چادرملو اردکان با بیان اینکه نباید زحمات یکساله باشگاه و تیم فوتبال نادیده گرفته شود، تصریح کرد: اگر مخالفت AFC با تغییر نماینده سوم ایران در آسیا صحت داشته باشد، مدیران فدراسیون فوتبال باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ به اهالی فوتبال باشند و توضیح دهند که چرا نام تیم دیگری معرفی شده و بعد از آن تورنمنت سه‌جانبه برگزار کرده‌اند؟ آیا این تنها یک اشتباه بوده یا مسائلی در پشت پرده رخ داده است؟

وی درباره اعلام انصراف گل گهر از حضور در آسیا گفت: اولا تیمی انصراف می‌دهد که به درستی انتخاب شده باشد. انصراف تیمی که اشتباهی معرفی شده چه معنی دارد؟ ثانیا کدام انصراف؟ وقتی دوستان می‌گویند اگر انصراف برایشان تبعات داشته باشد در تصمیم خود تجدیدنظر خواهند کرد، معلوم است که این یک نمایش است و از یک ماه قبل از حضورشان مطلع بوده‌اند.

بابایی با بیان اینکه مردم اردکان و استان یزد مدت هاست که در بلاتکلیفی به سر می‌برند و خواهان قطعی شدن حضور تیم شان در آسیا هستند، تصریح کرد: از وزیر ورزش و جوانان و سایر نهاد‌های ذیربط می‌خواهم ورود قاطعانه‌ای به این پرونده مشکوک داشته باشند و با بانیان این مسئله به طور کاملا جدی برخورد کنند. از شخص رئیس فدراسیون گرفته تا دبیر کل باید پاسخگو باشند. ما به این سادگی از حق خود کوتاه نخواهیم آمد و همه مسئولانی که این فاجعه را رقم زده‌اند باید پیگیر باشند که چادرملو به حق خود برسد و در مسابقات آسیایی حاضر شود.

مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان در پایان گفت: هنوز هم باور ندارم این مسئله که چندان پیچیده نیست تا این حد بحرانی شود. معتقدم با رایزنی و حضور فوری رئیس فدراسیون در مالزی مشکل حل خواهد شد مگر اینکه اراده‌ای برای حل آن نباشد! قطعا شخص آقای تاج از خسارت و عواقب حقوقی و مالی و مهمتر از همه امنیتی و معنوی این بی عدالتی ورزشی مطلع است و قلبا تمایل نداریم پرونده این خطای بزرگ و نابخشودنی که در داخل صورت گرفته را به محاکم بین‌المللی بکشانیم.