جوان آنلاین: نامعلوم بودن زمان بازگشایی ورزشگاه آزادی به روی مردم و تیمهای لیگ برتری، پای مجلس شورای اسلامی را به ماجرا باز کرد.
بازسازی ورزشگاه آزادی از چند سال پیش شروع شده و علیرغم همه وعده و وعیدهای مسئولان امر، همچنان قابل استفاده و بهرهبرداری برای بازیهای لیگ برتر و تیم ملی نیست. باتوجه به اخبار منتشرشده و آغاز پروژه تعویض چمن، آزادی تا زمستان امسال نیز در دسترس نخواهد بود!
برگزاری دیدارهای سرخابیها در هفتههای نخستین لیگ برتر امسال، وعدهای بود که به تیمها و هوادارانشان داده شده بود؛ ولی واقعیت چیز دیگری است. چمن قبلی و زیرسازی آن تا عمق ۴۰ سانتیمتری جمعآوری میشود و پس از پاکسازی زمین و مهیا شدن شرایط، چمن جدید کاشته خواهد شد. شهریورماه بهترین زمان برای کاشت چمن است و برای حفظ و جلوگیری از آسیب، پس از چند ماه چمن تازه کاشته شده آماده استفاده خواهد بود. با این حساب، سرخابیها نهتنها نمیتوانند لیگ بیستوششم را در آزادی آغاز کنند، بلکه از هماکنون باید در پی ورزشگاههای جایگزینی، چون شهدای شهرقدس و پاس باشند.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از فاجعه مدیریتی رخ داده در بازسازی ورزشگاه آزادی انتقاد کرد. روحالله لک علیآبادی با اشاره به تضییع بیتالمال گفت: «اگر اخبار منتشرشده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق تضییع بیتالمال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشتهاند، باید پاسخگو باشند. ورزشگاه آزادی نماد فوتبال ایران است و پذیرفتنی نیست که میلیاردها تومان از منابع عمومی صرف پروژههایی شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.»
نماینده مردم دورود و ازنا بر صیانت از منابع عمومی تأکید کرد: «در شرایط اقتصادی کنونی، همه مدیران موظف هستند از هرگونه اسراف و هزینههای غیرضروری جلوگیری کنند. اگر ثابت شود چمن تخریب شده قابلیت بهرهبرداری داشته است، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد آن با جدیت پیگیری خواهد کرد. در حوزه انتخابیه دورود و ازنا نیز ورزشگاهی را شاهد بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان بهرهبرداری، از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی افتتاح شد. این ورزشگاه امروز نه در اختیار ورزشکاران است و نه قابل استفاده، و فقط هزینههای نگهداری و استهلاک آن به بیتالمال تحمیل میشود. تکرار چنین اتفاقاتی، ضرورت نظارت جدی بر پروژههای عمرانی ورزش کشور را دوچندان میکند. وقتی این تجربهها را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار میدهیم، افکار عمومی حق دارد درباره نحوه مدیریت پروژههای ورزشی و هزینهکرد منابع مالی سؤال کنند. اگر مشخص شود تعویض چمن بدون ضرورت فنی انجام شده است، این موضوع باید بدون هیچ ملاحظهای بررسی شود. تمامی قراردادها، گزارشهای کارشناسی، دلایل فنی تعویض چمن و نحوه هزینهکرد منابع مالی بررسی شود و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور، ترک فعل یا تضییع بیتالمال، گزارش آن به قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی ارسال خواهد شد.»