بازی سخت ایران مقابل آلمان

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران پس از بازی دیشب مقابل اوکراین و شکست ۳ بر یک از این تیم، امشب در دومین بازی خود در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتها به مصاف آلمان میرود. ملی پوشان کشورمان سومین بازی خود در این هفته را هم فردا مقابل اسلوونی برگزار میکنند.
شرایط سخت این هفته برای تیم ملی والیبال برای همه روشن است. ایران برای بقا در سطح اول لیگ ملتهای والیبال نیاز به حداقل دو پیروزی از جمع چهار بازی دارد، اما وضعیت تیم و روندی که طی دو هفته اول مسابقات طی کرده باعث شده تا نگرانی بابت نتیجهگیری درست در این هفته سخت بیشتر از هر زمان دیگر باشد.
روبرتو پیاتزا که با نظر فدراسیون والیبال قرار است تا پایان المپیک ۲۰۲۸ سرمربی تیم ملی والیبال ایران باقی بماند خوب میداند که تیمش چه شرایطی دارد. او در آستانه شروع مسابقات این هفته گفت: «میتوانم بگویم در نقطهای حساس قرار داریم.» بیان همین یک جمله کافی است که متوجه شویم کار تیم ملی والیبال در هفته سوم چقدر سخت است. تمامی رقبای این هفته از جمله حریف امروز و فردای ایرالن در جدول رده بندی وضعیتی خوب دارند و این ما هستیم که باید برای بقا تلاش کنیم. البته آنها برای صعود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود و همین مسئله کار ما را سختتر هم میکند.
پیاتزا در خصوص بازی امروز مقابل آلمان میگوید: «بازی سختی است، چون آلمان مسابقات فوق العادهای برگزار کرده است و بعد با اسلوونی و ترکیه بازی داریم که واقعا تیمهای خوبی هستند. در مجموع هفتهای خوب و سخت است. اما برای ما هم خوب است، چون میتوانیم مقابل آنها خودمان را ثابت کنیم، همانگونه که مقابل ژاپن و فرانسه ثابت کردیم. همچنین مقابل امریکا ثابت کردیم که در همان سطح هستیم. اما نباید فراموش کرد که فقط دو توپ و دو امتیاز تفاوت ایجاد میکند.»
ایران در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتها برای بقا میجنگد. ملی پوشان کشورمان هم شانس صعود دارند و هم خطر سقوط را احساس میکنند شانس صعود در شرایطی است که چهار بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و اگر در هر چهار بازی شکست بخوریم آنوقت باید انتظار سقوط به دسته پایینتر لیگ ملتهای والیبال را بکشیم اتفاقی که اگر رخ دهد آن وقت بازگشت به سطح اول این مسابقات کاری بسیار سختتر از کار امروز یعنی تلاش برای ماندن در این سطح از مسابقات خواهد بود.