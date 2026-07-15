افتخار پرچمداری برای کاراته و کبدی

جوان آنلاین: نمـایندگان کاراته و کبـدی مسئـولیت پرچمـداری کاروان «فرشتـههای میناب» در بیستمیـن دوره بازیهـای آسیـایـی را عـهـدهدار شـدنـد.
آتوسا گلشادنژاد و فاضل اتراچالی در حالی به عنوان پرچمداران کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ایچی- ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدهاند که برای اولین بار است که این مسئولیت به ملیپوشان کاراته و کبدی سپرده میشود. باتوجه به مدالآور بودن هر دو رشته، انتظار میرود در بازیهای ناگویا پرچمداران کشورمان موفق به کسب مدال شوند.
در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، هم تکلیف پرچمداران اعزامی به ناگویا مشخص شد و هم مبلغ پاداش مدالآوران. بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۸ شهریورماه به میزبانی ژاپن آغاز خواهد شد و ۳۰۸ ورزشکار ایرانی (۲۱۴ مرد و ۹۴ زن) برای کسب مدالهای خوشرنگ به میدان خواهند رفت.
بر اساس تصمیم گرفته شده، آتوسا گلشادنژاد و فاضل اتراچالی در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ با پرچم کشورمان رژه خواهند رفت. گلشادنژاد مدال طلا و نقره کاراته آسیا را در کارنامه دارد و اتراچالی نیز کاپیتان تیم ملی کبدی است. در ۱۶ دوره گذشته که ایران در بازیهای آسیایی حضور داشته، ورزشکاران کشتی، فوتبال، وزنهبرداری، تیراندازی، بسکتبال و تکواندو پرچمدار کاروان بودهاند.
بر اساس اعلام علینژاد، دبیرکل کمیته المپیک، مدالآوران طلا ۳ میلیارد تومان، مدالآوران نقره ۱ میلیارد تومان و مدالآوران برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد. قرار است پاداش رشتههای تیمی و انفرادی در این دوره یکسان و پای سکو پرداخت شود.
بانوی کاراته ایران پرچمداری کاروان در بازیهای آسیایی را افتخاری بزرگ خواند. آتوسا گلشادنژاد که تنها مدال طلای کاراته بانوان ایران در مسابقات جهانی را به ارمغان آورده، حالا برای کسب مدال طلای ناگویا آماده میشود. او در گفتوگو با ایرنا در خصوص انتخابش به عنوان پرچمدار گفت: «باعث افتخارم است که برای کشورم در رویدادی بزرگی، چون بازیهای آسیایی پرچمداری کنم و اکنون مسئولیتم سختتر شده است. در ناگویا تلاش میکنم خوشرنگترین مدال را به دست آورده و باعث شادی جامعه کاراته و مردم ایران شوم. امیدوارم ملیپوشان اعزامی کاراته و در نهایت تمام کاروان ایران بتوانند نتایج درخشانی در بازیهای آسیایی ناگویا به دست آورند. خوشبختانه شرایطم خوب است و تمرینات کاراته را آغاز کردهام. انگیزه زیادی برای موفقیت در ناگویا دارم و میخواهم کلکسیون مدالهای طلایم را تکمیل کنم. در کاراته یک خانواده هستیم و در کنار هم برای موفقیت این رشته تلاش میکنیم تا پرچم کشورمان را به اهتزاز در آوریم.»
اتراچالی هم که پنجمین حضورش را در بازیهای آسیایی تجربه خواهد کرد، ۱ طلا و ۳ نقره این بازیها را در کارنامه دارد و پرافتخارترین ملیپوش کبدی کشور محسوب میشود. اتراچالی در گفتوگو با تسنیم از اتفاق بزرگ زندگی ورزشیاش صحبت کرد: «خدا را شکر، افتخار بزرگی نصیب من شد و بین این همه ورزشکار صاحبنام و المپیکی، نماینده کشورم برای حمل پرچم در مراسم افتتاحیه هستم. این اتفاق بزرگی است و امیدوارم لایق این اتفاق باشم. برای ورزش خودم خوشحالم. کبدی مقابل رشتههایی مانند فوتبال و والیبال کمتر شناخته شده و این موضوع کمک میکند رشته ما بیشتر شناخته شود. این دوره نسبت به قبل شرایط حساس است و نماینده این پرچم بودن افتخار بیشتری دارد. بعد از این اتفاقات بد که برای کشورمان افتاد، باید نشان بدهیم با تمام سختیها و تنهایی ایران، کشورمان در صحنه است و پرچم بر دستان ماست. این مسئولیت سنگینی است. خود را نماینده تمام مردم ایران میدانم و امیدوارم با مدال برگردیم و نشان دهیم کشور بزرگی هستیم. شرایط تیم ملی کبدی خوب است و اردوها به صورت مستمر ادامه دارد. بچههای جوان لژیونر در هند خوب بازی کردند و در این کشور درخشیدند. با اینکه هند بهتر از قبل است، اما میتوانیم آنها را شکست دهیم و مدال طلا را تکرار کنیم.»