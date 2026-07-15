کد خبر: 1369050
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
طلایی‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ۳ میلیارد تومان پاداش خواهند گرفت 

افتخار پرچمداری برای کاراته و کبدی

افتخار پرچمداری برای کاراته و کبدی نمـایندگان کاراته و کبـدی مسئـولیت پرچمـداری کاروان «فرشتـه‌های میناب» در بیستمیـن دوره بازی‌هـای آسیـایـی را عـهـده‌دار شـدنـد
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: نمـایندگان کاراته و کبـدی مسئـولیت پرچمـداری کاروان «فرشتـه‌های میناب» در بیستمیـن دوره بازی‌هـای آسیـایـی را عـهـده‌دار شـدنـد. 
آتوسا گلشادنژاد و فاضل اتراچالی در حالی به عنوان پرچمداران کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ایچی- ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شده‌اند که برای اولین بار است که این مسئولیت به ملی‌پوشان کاراته و کبدی سپرده می‌شود. باتوجه به مدال‌آور بودن هر دو رشته، انتظار می‌رود در بازی‌های ناگویا پرچمداران کشورمان موفق به کسب مدال شوند. 
 
در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، هم تکلیف پرچمداران اعزامی به ناگویا مشخص شد و هم مبلغ پاداش مدال‌آوران. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریورماه به میزبانی ژاپن آغاز خواهد شد و ۳۰۸ ورزشکار ایرانی (۲۱۴ مرد و ۹۴ زن) برای کسب مدال‌های خوشرنگ به میدان خواهند رفت. 
بر اساس تصمیم گرفته شده، آتوسا گلشادنژاد و فاضل اتراچالی در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با پرچم کشورمان رژه خواهند رفت. گلشادنژاد مدال طلا و نقره کاراته آسیا را در کارنامه دارد و اتراچالی نیز کاپیتان تیم ملی کبدی است. در ۱۶ دوره گذشته که ایران در بازی‌های آسیایی حضور داشته، ورزشکاران کشتی، فوتبال، وزنه‌برداری، تیراندازی، بسکتبال و تکواندو پرچمدار کاروان بوده‌اند. 
بر اساس اعلام علی‌نژاد، دبیرکل کمیته المپیک، مدال‌آوران طلا ۳ میلیارد تومان، مدال‌آوران نقره ۱ میلیارد تومان و مدال‌آوران برنز ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد. قرار است پاداش رشته‌های تیمی و انفرادی در این دوره یکسان و پای سکو پرداخت شود. 
 
بانوی کاراته ایران پرچمداری کاروان در بازی‌های آسیایی را افتخاری بزرگ خواند. آتوسا گلشادنژاد که تنها مدال طلای کاراته بانوان ایران در مسابقات جهانی را به ارمغان آورده، حالا برای کسب مدال طلای ناگویا آماده می‌شود. او در گفت‌و‌گو با ایرنا در خصوص انتخابش به عنوان پرچمدار گفت: «باعث افتخارم است که برای کشورم در رویدادی بزرگی، چون بازی‌های آسیایی پرچمداری کنم و اکنون مسئولیتم سخت‌تر شده است. در ناگویا تلاش می‌کنم خوشرنگترین مدال را به دست آورده و باعث شادی جامعه کاراته و مردم ایران شوم. امیدوارم ملی‌پوشان اعزامی کاراته و در نهایت تمام کاروان ایران بتوانند نتایج درخشانی در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آورند. خوشبختانه شرایطم خوب است و تمرینات کاراته را آغاز کرده‌ام. انگیزه زیادی برای موفقیت در ناگویا دارم و می‌خواهم کلکسیون مدال‌های طلایم را تکمیل کنم. در کاراته یک خانواده هستیم و در کنار هم برای موفقیت این رشته تلاش می‌کنیم تا پرچم کشورمان را به اهتزاز در آوریم.» 
اتراچالی هم که پنجمین حضورش را در بازی‌های آسیایی تجربه خواهد کرد، ۱ طلا و ۳ نقره این بازی‌ها را در کارنامه دارد و پرافتخارترین ملی‌پوش کبدی کشور محسوب می‌شود. اتراچالی در گفت‌و‌گو با تسنیم از اتفاق بزرگ زندگی ورزشی‌اش صحبت کرد: «خدا را شکر، افتخار بزرگی نصیب من شد و بین این همه ورزشکار صاحب‌نام و المپیکی، نماینده کشورم برای حمل پرچم در مراسم افتتاحیه هستم. این اتفاق بزرگی است و امیدوارم لایق این اتفاق باشم. برای ورزش خودم خوشحالم. کبدی مقابل رشته‌هایی مانند فوتبال و والیبال کمتر شناخته شده و این موضوع کمک می‌کند رشته ما بیشتر شناخته شود. این دوره نسبت به قبل شرایط حساس است و نماینده این پرچم بودن افتخار بیشتری دارد. بعد از این اتفاقات بد که برای کشورمان افتاد، باید نشان بدهیم با تمام سختی‌ها و تنهایی ایران، کشورمان در صحنه است و پرچم بر دستان ماست. این مسئولیت سنگینی است. خود را نماینده تمام مردم ایران می‌دانم و امیدوارم با مدال برگردیم و نشان دهیم کشور بزرگی هستیم. شرایط تیم ملی کبدی خوب است و اردو‌ها به صورت مستمر ادامه دارد. بچه‌های جوان لژیونر در هند خوب بازی کردند و در این کشور درخشیدند. با اینکه هند بهتر از قبل است، اما می‌توانیم آنها را شکست دهیم و مدال طلا را تکرار کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، میناب ، آسیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

ترامپ در بن‌بست 

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی

غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

پسر شیشه‌ای مادرش را به قتل رساند و فرار کرد 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

رؤیای فرار «دالتون‌ها» با طلا و دلار به خارج نقش برآب شد + گفت‌وگو با متهم

مبارزه با استکبار تا لحظه آخر 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

ارتش و سپاه تروریست‌های تجزیه طلب را در هم کوبیدند

نقره‌داغ حمله‌کنندگان به پل ریلی آق‌قلا  باید به اندازه اهمیت آن بزرگ باشد 

تقدیر از فرمانده نیروی دریایی سپاه برای تحکیم ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز

قبل از خرید موبایل و تبلت، برای بچه‌ها کتاب بخریم 

حملات جنایتکارانه آمریکا نقض فاحش بند‌های ۱ و ۵ یادداشت تفاهم است

ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار