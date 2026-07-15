 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

جوان آنلاین: اسپانیا یک قدم تا فتح جام جهانی فاصله دارد؛ قدمی بسیار مهم که شاگردان دلافونته با شکست فرانسه مدعی و مغرور ثابت کردند از پس برداشتن آن هم برمی‌آیند؛ پس حریف فینال باید حسابی حواسش را جمع کند.

فرانسه آن‌قدر خاطرش بابت بردن راحت بود که با غرور پا به میدان گذاشت، اما هر چه از زمان بازی سپری شد، شاگردان دشان بیشتر متوجه شدند تمام تیم‌هایی که تاکنون با اقتدار برده بودند، اصلاً سرسخت نبودند. به قول معروف، فرانسه به زمین سفت نخورده بود و اسپانیا به عنوان اولین حریف سرسخت، بلایی سر آنها آورد که بعید است تا مدت‌ها از خاطرشان برود. ضربه‌ای که آن قدر سخت بود که کاپیتان فرانسه را وادار به استفاده از کلمات رکیک پس از مسابقه کرد!

اسپانیا برخلاف فرانسه، خونسرد و کاملاً با برنامه، هم امباپه را به خوبی مهار کرد و هم عثمان دمبله را خنثی کرد. در مقابل، یک لامین یامال کافی بود تا در هر صحنه حداقل سه بازیکن فرانسه را درگیر خود کند تا بقیه آزادانه کارشان را انجام دهند. اسپانیا آن‌قدر به بازی مسلط شد که از اواسط نیمه اول انگار داشت برای فینال تمرین می‌کرد؛ و چه حریفی بهتر از فرانسه برای آماده شدن جهت بازی بزرگ یک‌شنبه شب.

دلافونته حق دارد که شاگردانش را بهترین دنیا معرفی کند. آنها فرانسه را شکست دادند که بسیاری از کارشناسان فوتبال این تیم را قهرمان جام جهانی می‌دانستند، اما فرانسه وابسته به امباپه و دمبله، با مهار شدن این دو، عملاً حرفی برای گفتن نداشت. سرمربی اسپانیا پس از راهیابی تیمش به فینال جام جهانی گفت: «از اینکه هدایت چنین بازیکنان فوق‌العاده و حرفه‌ای را بر عهده دارم، احساس غرور می‌کنم. یک قدم دیگر مانده و تمام تلاشمان را برای برداشتن آن به کار خواهیم برد.»

دلافونته افزود: «فشار زیادی روی تیم بود و حالا این فشار تا حدی تخلیه شده است. حضور در فینال جام جهانی افتخاری است که فقط نصیب افراد خاص می‌شود و باید برای هضم چنین اتفاقی زمان داشت. نزدیک به چهار سال پیش با یک ایده کارمان را شروع کردیم، به همان ایده وفادار ماندیم و همین مسیر ما را تا اینجا رسانده است.»

در سوی مقابل، دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، در آستانه خلق یک رکورد فوق‌العاده شکست تلخی را تجربه کرد تا نتواند نیمکت فرانسه را با قهرمانی ترک کند. دشان در صورت رسیدن فرانسه به فینال، سومین فینال متوالی خود را تجربه می‌کرد، اما اسپانیا نگذاشت. با وجود این، سرمربی فرانسه، داوری بازی را مقصر اصلی شکست تیمش عنوان می‌کند: «اگر درباره داوری چیزی بگویم، بعد از شکست، شبیه یک آدم بهانه‌گیر به نظر می‌رسم. اما از شما می‌پرسم، آیا داور در حد قضاوت یک بازی نیمه‌نهایی جام جهانی بود؟ فقط بحث پنالتی نیست، مسائل دیگری هم وجود داشت. من چیزی علیه داور امشب ندارم، اما خودتان این سؤال را از خودتان بپرسید.»

اوضاع اردوی فرانسه چندان خوب نیست؛ این را می‌توان از حرف‌های دشان متوجه شد: «بازیکنان کاملاً ناراحت و ناامید هستند، اما باید واقع‌بین باشیم؛ از نظر فنی از اسپانیا ضعیف‌تر بودیم و این تقصیر خودمان است. اشتباهات فنی زیادی داشتیم و پاس‌هایی را از دست دادیم که می‌توانست به موقعیت گل تبدیل شود. این بالاترین سطح فوتبال است و شکست در چنین شرایطی دردناک است. حالا باید در دیدار رده‌بندی بازی کنیم. البته نمی‌خواهم تمام کار‌هایی را که انجام داده‌ایم زیر سؤال ببرم، اما در این مسابقه، اسپانیا کیفیت بیشتری از خود نشان داد.»