برنز بانوان تکواندو در جام جهانی 

جوان آنلاین: شاگردان مهروز ساعی مدال برنز جام جهانی تکواندو را به دست آوردند
چهاردهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو در شهر چانچئون کرهجنوبی در حالی امروز به پایان میرسد که تیم بانوان ایران سکوی سوم این تورنمنت را از آن خود کردند.
مبارزات جام جهانی به صورت تیمی برگزار میشود و پس از حذف زودهنگام تیم مردان در روز نخست رقابتها، ملیپوشان تیم بانوان با کسب مدال برنز از اعتبار تکواندو ایران دفاع کردند. تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در جدال نخست روبهروی هند قرار گرفتند و ۲ بر صفر این تیم را شکست دادند. روسیه حریف بعدی تیم مهروز ساعی بود و این بار نمایندگان کشورمان ۲ بر یک مغلوب روسها شدند. این باخت فرصت حضور در فینال را از تیم بانوان گرفت، اما کسب مدال برنز در دیدار ردهبندی ارزشمند بود. جدال با تایلند جنبه انتقامی هم داشت، چراکه تیم ملی مردان با هدایت پیام خانلرخانی در نخستین گام مغلوب تیم مردان تایلند شدند و با حذف خود همه را شوکه کردند. با وجود این بانوان ۲ بر صفر حریفشان را شکست دادند و مدال برنز جام جهانی را به گردن انداختند. یلدا ولینژاد، باران نعمتی، هستی محمدی و فاطمه احمدی اعضای تیم بانوان را تشکیل میدادند.
آخرین روز جام جهانی به مسابقات میکس اختصاص دارد. در سومین روز این تورنمنت، تیمهای حاضر برای کسب خوشرنگترین مدال روی شیاپچانگ میروند. در این بخش، ۸ تیم ایران، مراکش، کرهجنوبی، تایلند، چین، روسیه، قزاقستان و هند حضور دارند. طبق برنامه اعلامشده، ایران در مبارزه نخست باید با مراکش مسابقه دهد و در صورت کسب پیروزی، در نیمهنهایی با برنده کرهجنوبی و تایلند مبارزه کند. در آن سوی جدول، چین با روسیه و قزاقستان با هند مبارزه میکنند.