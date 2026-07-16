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تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۰
ورزش » ساير

حفر چاه‌های مرزی رونق بخش کشاورزی روستا‌های رازوجرگلان 

محمدرضا سوری
جوان آنلاین: باوجود آنکه روستا‌های مرزی شهرستان رازو جروگلان خراسان شمالی از لحاظ کشاورزی از موقعیت مناسبی برخوردار هستند، اما بی‌آبی موجب شده کشاورزان سال‌های اخیر بهره چندانی از این موضوع نبرند. آمار‌ها نشان می‌دهد، سالانه ۴ هزار هکتار از اراضی دراین منطقه به کشت محصولات آبی و نیمه آبی و ۱۹ هزار هکتار نیز به کشت محصولات دیم اختصاص می‌یابد، این درحالی است که در سال‌های اخیر، نبود بارش مؤثر و به موقع موجب کاهش راندمان تولید در کشتزار‌های محصولاتی همچون گندم، جو و کلزا شده است. حالا به گفته فرماندار رازو جروگلان قرار است با حفر ۲۲ حلقه چاه کشاورزی، گره چندساله بهره‌برداری از منابع آب مرزی در این شهرستان باز شده و زمینه توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود. 
 
شهرستان رازوجرگلان درخراسان شمالی با برخورداری از اقلیم‌های متنوع، مراتع طبیعی و شرایط خاص آب‌وهوایی، یکی از مناطق مستعد کشت محصولاتی ازجمله گندم، جو و کلزاست و ارتفاعات آن نیز یکی از بهترین شرایط را برای تولید انواع گیاهان دارویی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به گیاه هوفاریقون که در تولید قطره هایپیران، گیاه خار مریم که در داروی «لیورگل» به کار برده شده و برای سلامت کبد بسیار مناسب است، «اسطوخودوس» که در درمان بیماری‌های عصبی کاربرد دارد و بارهنگ، گل همیشه‌بهار «مریم نخودی» که برای درمان بیماری‌های انگلی کاربرد دارد، اشاره کرد. این ویژگی در حالی است که برخی از مناطق همچون داشلی‌قلعه، آیرقایه، راز، باغلق، بک‌پولاد، پشنده، جلگه و قلعه‌قوشون گونه‌های خاص و متنوعی از گیاهان دارویی رویش پیدا می‌کند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و خواص منحصر به فردی هستند. 
 
 خشکسالی تهدید جدی برای روستا‌ها 
با وجود آنکه در سال‌های گذشته، بهره برداران روستایی سالانه در ۴ هزار هکتار از اراضی شهرستان رازوجرگلان اقدام به کشت محصولات آبی و نیمه آبی می‌کردند و ۱۹ هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت می‌شد، اما در سال‌های اخیرنبود بارش مؤثر و به موقع موجب کاهش راندمان تولید در کشتزار‌های مختلف از جمله گندم، جو و کلزا شده است. 
رضا میرنیا، معاون جهاد کشاورزی رازو جرگلان با بیان اینکه خشکسالی‌های اخیر ۸۳۰ میلیارد ریال به محصولات زراعی و باغی این شهرستان مرزی خسارت زد که بیشترین آن مربوط به تولیدات زراعی است، می‌افزاید: از این میزان ۵۶۰ میلیارد ریال به محصولات زراعی و ۲۷۰ میلیارد ریال نیز به محصولات باغی خسارت وارد شد.»
آمار‌ها نشان می‌دهد بارندگی‌ها در هشت ماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش
۳/۴۸ درصدی به ۷/۱۴۳ میلی‌متر رسید. 
 این اتفاق درحالی افتاد که این میزان بارندگی در مدت مشابه سال آبی گذشته ۹/۲۷۷ میلی متر بود که میزان بارش‌ها برای کشتزار‌ها و همچنین منابع آبی مطلوب بود. 
 
 حل مشکل خشکسالی با حفر چاه 
برخورداری از اقلیم‌های متنوع، قرار گرفتن این منطقه درارتفاعات، شرایط خاص آب‌وهوایی، موجب شده تا روستا‌های شهرستان رازو جرگلان در زمینه باغی ازجمله گردو، سیب، هلو، زردآلو، گلابی، گیلاس، به، انجیر، توت و شلیل حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشند، به طوری که این موفقیت کشور‌های همسایه از جمله ترکمنستان وروسیه را به یکی از مشتریان مهم این محصولات تبدیل نموده است. 
با تمام این مزایا سایه افکندن خشکسالی براین منطقه موجب شده تا بهره برداران نتوانند بهره مناسبی از دسترنج خود ببرند. 
بازرگان اسفندیاری فرماندار رازوجرگلان با اشاره به حل مشکل آبی کشاورزان این منطقه با اجرای طر‌های جدید ازجمله احیای مجوز بهره‌برداری از ۵/۴ میلیون مترمکعب آب‌های مرزی پس از سال‌ها وقفه دراین خصوص می‌گوید «با اجرای این طرح و حفر ۲۲ حلقه چاه کشاورزی، گره چندساله بهره‌برداری از منابع آب مرزی در این شهرستان باز شد و زمینه توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی منطقه فراهم آمد.»
وی می‌افزاید: «با عملیاتی شدن این طرح، هشت روستای پرسه‌سو بالا و پایین، سنگسار، اشرف‌دره، کلاته کاریز، قوری‌دره، کلاته ابریشم، قره‌قانلو و کلاته بهار و ۶۸۰ مالک زمین کشاورزی از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و بخشی از دغدغه‌های دیرینه کشاورزان منطقه در زمینه تأمین آب برطرف خواهد شد.»
این درحالی است که قرار است برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری همزمان با اجرای این طرح دنبال می‌شود تا بهره‌وری مصرف آب افزایش یافته و هزینه‌های تولید برای کشاورزان کاهش یابد.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آبیاری ، کشاورزی ، خشکسالی
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