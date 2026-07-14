الزیدی: آمریکا یک شریک استراتژیک برای عراق است

علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با بیان اینکه آمریکا یک شریک استراتژیک برای عراق است، گفت: بغداد برای عبور از چالش‌های اقتصادی و فناورانه به شریکی راهبردی به اندازه واشنگتن نیاز دارد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری واع، الزیدی در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا افزود: این سفر با هدف ایجاد همکاری اقتصادی مستحکم میان عراق و آمریکا انجام شده است.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: با پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در عراق در چارچوب ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، شاهد حضور اقتصادی از طریق شرکت‌های آمریکایی خواهیم بود و این روابط اجتماعی هستند که از حوزه‌های اقتصاد حمایت می‌کنند، نه مشارکت نظامی.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که پس از ۳۰ سپتامبر نیازی به هیچ گروه مسلحی وجود ندارد و نیرو‌های امنیتی می‌توانند از اراضی عراق حفاظت کنند.

الزیدی گفت: شراکت میان عراق و آمریکا پیوندی میان عراق به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان با آمریکا به عنوان قلب اقتصاد جهانی است.

وی بیان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای و مشارکت اقتصادی که عراق با آمریکا به دنبال آن است، به سود همه عراقی‌ها خواهد بود.