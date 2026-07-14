نتانیاهو ایران را تهدید کرد

جوان آنلاین: به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه ایران را به انجام حملهای قوی تهدید کرد.
به گزارش مهر، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از تأسیسات هستهای دیمونا، با طرح ادعاهایی علیه ایران مدعی شد که در صورت هرگونه حمله از سوی تهران، پاسخ این رژیم شدیدتر از دفعات گذشته خواهد بود.
نتانیاهو مدعی شد: اگر ایران حملهای علیه ما انجام دهد، با قدرتی بسیار بیشتر از دفعات قبل پاسخ خواهیم داد.
اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حالی بیان میشود که مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کردهاند هرگونه اقدام علیه منافع و امنیت کشور با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
بیش از این منابع صهیونیستی گزارش داد که این رژیم سطح آماده باش در پی حملات آمریکا به ایران را افزایش داده است.
رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد: تل آویو تبادل حملات میان ایران و آمریکا را به دقت زیر نظر دارد.