شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای گزارش‌دهی ماهانه دبیرکل سازمان ملل درباره حملات به کشتی‌های تجاری و بازرگانی در دریای سرخ را تمدید کرد؛ اما این نشست پس از رای‌گیری به صحنه رویارویی دیپلماتیک نمایندگان آمریکا و چین درباره تحولات یمن، نقش بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران و نحوه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت تبدیل شد.

جوان آنلاین: از سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی، قطعنامه ۲۸۲۶ (۲۰۲۶) را با ۱۳ رای موافق، ۲ رای ممتنع (چین و روسیه) و بدون هیچ رای مخالفی، تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این قطعنامه، الزام گزارش‌دهی ماهانه دبیرکل سازمان ملل برای حملات از یمن به کشتی‌های تجاری و بازرگانی در دریای سرخ را به مدت شش ماه و بصورت ماهانه تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید می‌شود.

الزام به ارائه این گزارش‌ها نخستین بار با قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) برقرار شد و آخرین بار از طریق قطعنامه ۲۸۱۲ تمدید شد.

«مایکل والتز» سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنانی با بیان ادعا‌هایی گفت: حمله به کشتی‌های تجاری و تلاش این کشور برای به گروگان گرفتن تنگه هرمز و در نتیجه، اقتصاد جهانی دو واقعیت را به‌روشنی آشکار کرده است. نخست، آزادی کشتیرانی برای حفظ صلح و رفاه بین‌المللی امری حیاتی است؛ موضوعی که این شورا در ماه‌های اخیر به‌طور گسترده درباره آن بحث کرده است و دوم، برخی حکومت‌ها حاضرند برای کسب امتیاز سیاسی، پیروز شدن در یک مجادله، یا مصون ماندن از پیامد‌های اقدامات تهاجمی خود، این آزادی را زیر پا بگذارند.

نماینده آمریکا با تروریستی خواندن انصارالله یمن ادعا‌هایی درباره شیوه رفتار و تبعیت از تهران مطرح کرد و مدعی شد: اگر تهران حاضر است تنگه هرمز را تهدید کند، چه مدت طول خواهد کشید تا حوثی‌ها (انصارالله یمن) نیز بار دیگر از حامی، مربیان و الگو‌های خود در تهران پیروی کرده و تلاش کنند دریای سرخ را نیز مسدود کنند؟ آنها پیش از این نیز چنین تهدیدی را مطرح کرده‌اند.

وی انصارالله یمن را به ایجاد رعب و وحشت در منطقه متهم کرد و مدعی شد: کسانی که یک پرتابگر موشک در اختیار دارند، تعیین نمی‌کنند که کدام مناطق آب‌های بین‌المللی هستند و کدام نیستند. کسانی که مین‌های دریایی در اختیار دارند، حق ندارند تعیین کنند که ما، به‌عنوان کشور‌های آزاد و دارای حاکمیت، چگونه امور بین‌المللی خود را اداره کنیم.

والتز تاکید کرد: «این سازوکار گزارش‌دهی نباید و نمی‌تواند صرفا به یک اقدام کاغذی دیگر در سازمان ملل تبدیل شود.»

او از شورای امنیت خواست به توصیه‌های گزارش ۳۰ ژوئن هیئت کارشناسان سازمان ملل درباره اقلام دومنظوره (دارای کاربرد غیرنظامی و نظامی) عمل کند.

اما خانم «آنا‌ام. اوستیگنیوا» سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل در این شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: وضعیت در خاورمیانه واقعا از ثبات فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد که تشدید شدید تنش‌ها در روز‌های اخیر، متاسفانه یمن را بی‌نصیب نگذاشته است.

نماینده روسیه، اعلام کرد که کشورش به این قطعنامه رأی ممتنع داده است، زیرا به گفته او، این متن در شرایط فعلی منطقه «هیچ ارزش افزوده‌ای» ندارد.

او گفت وضعیت آب‌های مجاور یمن برای مدت طولانی «به اندازه کافی آرام» بوده و از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون هیچ حادثه‌ای برای کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ثبت نشده است.

وی همچنین اظهار کرد که ماهیت قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) «تا حدی بحث‌برانگیز» است و قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد، در واقع «ادامه منطقی همان قطعنامه» به شمار می‌رود.

نماینده روسیه افزود: شورای امنیت باید به جای این موضوع، بر مسائل «واقعا مهم» موثر بر امنیت و ثبات خاورمیانه، از جمله احیای روند متوقف‌شده گفت‌و‌گو‌های داخلی یمن، تمرکز کند و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز باید «تحرک تازه‌ای» به این روند ببخشد.

او همچنین گفت شورای امنیت باید تا حد امکان به پیشبرد روند سیاسی و دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران کمک کند.

«سان لی» سفیر و معاون نمایندگی چین در سازمان ملل نیز در سخنانی گفت: دریای سرخ یک مسیر حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و حفظ امنیت خطوط کشتیرانی، مسئولیتی مشترک است.

وی تصریح کرد: تنش‌های جاری در خاورمیانه تاثیر منفی بر وضعیت دریای سرخ گذاشته‌اند. این موضوع واقعا نگران‌کننده است.

نماینده چین، گفت کشورش به این قطعنامه رای ممتنع داده است و این اقدام بازتاب‌دهنده موضع ثابت پکن است.

او با تاکید بر اینکه حفظ امنیت مسیر‌های کشتیرانی در دریای سرخ، مسئولیتی مشترک است، گفت: «هیچ طرفی نباید اظهارات تهدیدآمیز مطرح کند یا اقدامات نظامی انجام دهد که خطرات امنیتی در دریای سرخ را افزایش دهد.»

سان یادآور شد که پس از تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴)، ایالات متحده عملیات نظامی علیه یمن انجام داد که روند صلح در یمن را به‌شدت تضعیف کرد و تنش‌ها در دریای سرخ را افزایش داد.

او افزود که نه قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) و نه قطعنامه‌های بعدی که ماموریت گزارش‌دهی آن را تمدید کرده‌اند، مجوز استفاده از زور علیه یمن را صادر نمی‌کنند.

وی گفت: «هیچ کشوری نباید این قطعنامه‌ها را به‌اشتباه تفسیر کند یا از آن سوءاستفاده کند.»

جدال لفظی نمایندگان چین و آمریکا

نماینده چین همچنین ادعا‌های نماینده آمریکا علیه پکن را رد و تاکید کرد که چین قطعنامه‌های شورای امنیت را به‌طور کامل اجرا می‌کند و در زمینه صادرات اقلام دومنظوره (دارای کاربرد غیرنظامی و نظامی) رویکردی «محتاطانه و مسئولانه» دارد و بر این صادرات «کنترل‌های سختگیرانه» اعمال می‌کند.

او از آمریکا خواست «ایجاد آشوب‌های جدید در خاورمیانه را متوقف کند.»

نماینده آمریکا نیز در پاسخ ادعا کرد: نگرانی‌های واشنگتن درباره نقش اقلام دومنظوره در تقویت حملات علیه کشتیرانی غیرنظامی، بر اساس داده‌های سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل است؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد ۷۰ درصد از این اقلام توقیف‌شده بین ژانویه ۲۰۲۵ تا آوریل ۲۰۲۶ منشا چینی داشته‌اند.

در واکنش به این اظهارات، نماینده چین خطاب به نماینده آمریکا گفت واشنگتن که مانع تلاش‌های شورای امنیت برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه می‌شود.

او یادآور شد که در جریان مذاکرات میان آمریکا و ایران، واشنگتن حملات نظامی علیه ایران انجام داد و بار دیگر منطقه را به سوی «لبه پرتگاه خطرناک» سوق داد.

نماینده چین خطاب به نماینده آمریکا گفت آمریکا باید به جای تلاش برای بدنام کردن دیگر کشور‌ها و مقصر جلوه دادن آنها، اقداماتی برای کاهش پیامد‌های منفی اقدامات و اظهارات خود انجام دهد.