جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهپاد سعودی بر فراز استان البیضاء یمن خبر داد.

وی افزود: به لطف خدا، نیروهای مسلح یمن یک فروند پهپاد شناسایی «وینگ لونگ ۲ » متعلق به دشمن سعودی را در سحرگاه امروز در حریم هوایی استان البیضاء در مرکز یمن، در حین انجام ماموریت‌های خصمانه سرنگون کردند. به لطف خدا، این پهپاد با سلاح‌های مناسب هدف قرار گرفت.

یحیی سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن آمادگی و هوشیاری خود را در برابر هرگونه نقض حریم هوایی و حاکمیت کشورمان اعلام می دارند. نیروهای مسلح ما آماده و در کمین هر گونه اقدامی هستند که حریم هواییو حاکمیت کشور ما را نقض کند.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن با اتکا و توکل به خداود، در برابر هیچ تجاوزی دست بسته نخواهند ماند.